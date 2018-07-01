 جمعية تقلب الطاولة على مجلس ''المالوكي'' وتطالب بإلغاء تسمية أزقة وشوارع أكادير بأسماء فلسطينية ﻿
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جمعية تقلب الطاولة على مجلس ''المالوكي'' وتطالب بإلغاء تسمية أزقة وشوارع أكادير بأسماء فلسطينية

بتاريــخ : 17 يوليوز 2018 / 03:50 جمعية تقلب الطاولة على مجلس المالوكي وتطالب بإلغاء تسمية أزقة وشوارع أكادير بأسماء فلسطينية | مجتمع
جمعية تقلب الطاولة على مجلس ''المالوكي'' وتطالب بإلغاء تسمية أزقة وشوارع أكادير بأسماء فلسطينية
يبدو أن مسلسل ما بات يعرف ب ''فلسطنة أكادير'' لا يود أن ينتهي ويشهد يوميا أحداثا ومستجدات جديدة، وفي هذا الصدد أصدرت جمعية ''شباب سوس'' للتنمية الاجتماعية و الثقافية و الرياضية بحي القدس بأكادير بلاغا

شوف تيفي:أحمد الهلالي

يبدو أن مسلسل ما بات يعرف ب ''فلسطنة أكادير'' لا يود أن ينتهي ويشهد يوميا أحداثا ومستجدات جديدة، وفي هذا الصدد أصدرت جمعية ''شباب سوس'' للتنمية الاجتماعية و الثقافية و الرياضية بحي القدس بأكادير بلاغا للرأي العام المحلي و الجهوي و الوطني تعلن فيه عن استنكارها الشديد لعدم إشراك كافة الجمعيات النشيطة بحي القدس في اختيار أسماء الأزقة المتواجدة بالحي طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات .

وأكدت الجمعية في بلاغها الذي توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه أنها تعتز بالشعب الفلسطيني و تعتز بفلسطين و الحرم القدسي الشريف وبأماكنه المقدسة وقضية القدس الشريف تظل القضية الأولى بالنسبة للأمة المغربية و الإسلامية جمعاء، مشيرة أن إطلاق 40 اسما لمدن و قرى فلسطينية في أزقة حي صغير أمر مبالغ فيه للغاية، والقضية الفلسطينية هي قضية الشعب المغربي ونصرتها تتم بالعمل الدؤوب.

وأوضحت جمعية ''شباب سوس'' أن إحدى جمعيات الحي تم إشراكها منذ شهر يناير 2018 وهو ما استبشروا به خيرا بعد هذا الخبر، حيث رفعت الجمعية لائحة بأسماء رموز و علماء سوسيين و فقهاء و شخصيات أسدت خدمات جليلة لحي القدس خاصة و لمدينة أكادير و جهة سوس ماسة عامة كما قدمت الجمعية ستة أزقة بأسماء مدن فلسطينية فقط ، إلا أنه لم يتم الأخذ بعين الاعتبار ما تم وضعه ، متسائلة عن سر إشراكها إذا كان المجلس الجماعي لأكادير سيقوم بما يريد .

وفي ختام بلاغها طالبت الجمعية من المجلس الجماعي لمدينة أكادير باحترام المادة الخامسة من دستور المملكة المغربية، مبرزةأن حي القدس قبل التفكير في تسمية أزقته كان من الأجدر القيام بإعطائه أولويات في البرامج التنموية و الإصلاحات على مستوى الطرق و الإنارة العمومية و إعادة هيكلته ليكون في مصاف الأحياء الراقية نظرا للتهميش الذي يطاله منذ سنوات، موضحة أنه إذا عبرت عن موقفها كيفما كان نوعه فهو من باب الغيرة و الحب الذي تكنه لحي القدس، وهو ما يستدعي في نظرها من سلطات الوصاية التدخل و ممارسة رقابتها الإدارية لإلغاء هذا القرار .

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير جمعية قلب الطاولة مجلس المالوكي جماعة إلغاء أسماء فلسطينية شوارع أزقة

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