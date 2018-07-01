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مهرجان دكالة ''جوهرة مواهب'' بسيدي بوزيد يعود من جديد

بتاريــخ : 17 يوليوز 2018 / 03:47 مهرجان دكالة جوهرة مواهب بسيدي بوزيد يعود من جديد | ثقافة و فنون
مهرجان دكالة ''جوهرة مواهب'' بسيدي بوزيد يعود من جديد
عادت مسابقة جوهرة مواهب لسنة 2018 للظهور من جديد أمام أنظار الجمهور الدكالي بكورنيش سيدي بوزيد أيام 19 و20 و21 يوليوز 2018.

شوف تيفي

عادت مسابقة جوهرة مواهب لسنة 2018 للظهور من جديد أمام أنظار الجمهور الدكالي بكورنيش سيدي بوزيد أيام 19 و20 و21 يوليوز 2018.

و كانت مسابقة جوهرة مواهب 2018 قد أطلقت نداء ترشيحات خلال الفترة بين 14 و 28 يونيو في عدة أنواع غنائية خاصة في ''الفيزيون'' و ''الراب'' و ''الشعبي المغربي''.

و قد تقاطرت على المسابقة، حسب بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الاثنين 16 يوليوز، أعداد كبيرة من المواهب الشابة، حسمت فيها لجنة مداولات في اجتماع عقدته في 30 يونيو 2018، و قررت اللجنة ذاتها انتقاء تسعة مترشحين من بين مئات الملفات المقبولة، و يتعلق الأمر في صنف فن الراب بـ '' Blandy'' من مكناس، ''AAFIA'' من الدار البيضاء، و أيوب ''ريدمان'' من الرباط.

وفي فن الشعبي كريم ''جبران'' من آسفي، ''نجوم دكالة''، و''الداودي'' الصغير من الجديدة، وفي فن الفيزيون ''HIWAYGA '' من الدار البيضاء، '' SILVER KASBAH'' من تزينيت، و ''ESTRELLA'' من الرباط.

وسيظهر المترشحون التسعة الذين وصلوا إلى نهائيات جوهرة مواهب، حسب البلاغ ذاته، أمام الجمهور الجديدي في 19 و20 يوليوز 2018 بكورنيش سيدي بوزيد، بحضور لجنة تحكيم مكونة من محترفين في عالم الغناء والموسيقى لهم تجربة طويلة في الميدان، من ضمنهم ''عبد الرحمان عريس''، المندوب الجهوي للثقافة و رئيس لجنة التحكيم 2018، و''أوبيز'' من مجموعة دركا و ''خالد مقدار'' من مجموعة هوسة و عبد الرحيم البرطيع. وستعلن نتائج الفائزين، يضيف البلاغ، في مسابقة الأصناف سالفة الذكر يوم 21 يوليوز 2018 في السهرة الختامية .

و قد قررت إدارة مواهب جوهرة عقد المسابقة في كورنيش سيدي بوزيد، بهدف تنشيط المدينة في بداية فصل الصيف. كما أنها فرصة جيدة لعرض المواهب الجديدة لجمهور أوسع، مما سيعزز بالتأكيد مسيرتهم الفنية.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الجديدة مهرجان مواهب يعود سيدي بوزيد

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