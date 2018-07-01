 المرصد الوطني لحماية المال العام يطالب بـفتح تحقيق حول الأوضاع المزرية التي تعيشها ساكنة ''النزالة'' نواحي مراكش ﻿
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المرصد الوطني لحماية المال العام يطالب بـفتح تحقيق حول الأوضاع المزرية التي تعيشها ساكنة ''النزالة'' نواحي مراكش

بتاريــخ : 17 يوليوز 2018 / 03:27 المرصد الوطني لحماية المال العام يطالب بـفتح تحقيق حول الأوضاع المزرية التي تعيشها ساكنة النزالة نواحي مراكش | بوليتيك
المرصد الوطني لحماية المال العام يطالب بـفتح تحقيق حول الأوضاع المزرية التي تعيشها ساكنة ''النزالة'' نواحي مراكش
قام وفد من أعضاء المرصد الوطني لحماية المال العام، المكتب الجهوي مراكش-آسفي، بزيارة ميدانية لدوار''النزالة'' بالجماعة الترابية ''تسلطانت'' نواحي مراكش، بناء على المراسلات التي توصل بها المرصد، وعلى

شوف تيفي: جمال الديابي

قام وفد من أعضاء المرصد الوطني لحماية المال العام، المكتب الجهوي مراكش-آسفي، بزيارة ميدانية لدوار''النزالة'' بالجماعة الترابية ''تسلطانت'' نواحي مراكش، بناء على المراسلات التي توصل بها المرصد، وعلى مجموعة من طلبات المؤازرة من بعض فعاليات المجتمع المدني قصد تقصي الحقائق وإصدار تقرير حول مجموعة من الدواوير.

و قد عاين المرصد، وفق بيان توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، اليوم الاثنين 16 يوليوز، الأوضاع المزرية التي تعيشها ساكنة الدوار، حيث تمت معاينة ''الانقطاع المتكرر للماء والكهرباء لمدة تتجاوز 48 ساعة في الكثير من الأحيان، وأن منازل الدوار غير صالحة للسكن، وأنه يمنع على السكان القيام بإجراء إصلاحات منازلهم من طرف السلطات المحلية، ورفض الجماعة الترابية الترخيص بذلك''.

كما سجل المرصد ''غياب أزقة أو شوارع مهيكلة بدوار النزالة، وهو ما يحيلنا على أوضاع تم تجاوزها حتى في القرى الجبلية، وغياب تام لمرافق رياضية أو ثقافية أو اجتماعية أو ترفيهية مخصصة للساكنة''، ويضيف البيان، '' وهو ما يعني أن مدبري الشأن المحلي يريدون لساكنة الدوار العيش في ظروف كارثية دون محاولة النجاح في أي مجال مواز قد يساعد على تخطي المواضيع الأساسية''.

وحذر ذات البيان، أن ''الساكنة تعيش أوضاعا بيئية خطيرة، حيث تحاط بهم روائح كريهة ناتجة عن قنوات الصرف الصحي، في ظل تقاعس الجماعة على تقديم خدمات النظافة''.

وأكد بيان المرصد أنه ''يمكن من خلال هذا التشخيص البسيط للأوضاع، التأكد من أن الوضع هناك يدل على أن دوار ''النزالة'' منطقة منكوبة، و أن ساكنة الدوار هم ساكنة من درجة ثانية، و قد تم عزلهم بقرار من مدبري الشأن المحلي قصد معاقبتهم، و أن المرصد لم يشهد و لم يعاين أي محاولات للتعامل مع ساكنة الدوار بإنسانية قبل الحديث عن ''حقوق الإنسان'' التي تبدو منعدمة''.

طالب المرصد وفق ذات المصدررئيس الحكومة، ووزير الدولة المنتدب في حقوق الإنسان ووالي جهة مراكش آسفي، بـفتح تحقيق حول الأوضاع المزرية التي تعيشها الساكنة وفي مسبباتها، ومساءلة كافة المسؤولين عن هذا الوضع، كما طالب باقتراح حلول اجتماعية عاجلة تضمن بعض الحقوق الإنسانية الأساسية كـ''السكن '' و ''العيش الكريم''.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب المرصد الوطني لحماية المال العام يطالب بـفتح تحقيق الأوضاع المزرية ساكنة النزالة نواحي مراكش

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