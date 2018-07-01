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فنانة مغربية جديدة كاتغني الراي والراب بالحجاب تشعل الفيسبوك..ومغاربة نشطاء طالع ليهم الدم

بتاريــخ : 17 يوليوز 2018 / 03:20 فنانة مغربية جديدة كاتغني الراي والراب بالحجاب تشعل الفيسبوك..ومغاربة نشطاء طالع ليهم الدم | ثقافة و فنون
فنانة مغربية جديدة كاتغني الراي والراب بالحجاب تشعل الفيسبوك..ومغاربة نشطاء طالع ليهم الدم
أثارت فنانة مغربية ترتدي الحجاب ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي، عقب إصدارها لفيديو كليب أغنية جديدة، أمس الأحد 15 يوليوز، ظهرت به وهي تؤدي كلمات الأغنية وتتفاعل مع الموسيقى وهي ترتدي ''الحجاب''.

''شوف تيفي''

أثارت فنانة مغربية ترتدي الحجاب ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي، عقب إصدارها لفيديو كليب أغنية جديدة، أمس الأحد 15 يوليوز، ظهرت به وهي تؤدي كلمات الأغنية وتتفاعل مع الموسيقى وهي ترتدي ''الحجاب''.

وتفاعل آلاف النشطاء مع فيديو كليب الأغنية، حيث تباينت الآراء بخصوصه بين موافق على ظهور الفنانة الشابة '' صفاء'' وهي ترتدي ''الحجاب''، وبين رافض ومعبر عن غضبه الشديد، موضحين أن الظهور بالحجاب في كليب غنائي غير مقبول.

وفور وضع الفيديو باليوتوب، تابعه حوالي ألف شخص، حيث عبر البعض منهم عن إعجابه بالأغنية دون الإشارة إلى ارتدائها للحجاب.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الأغنية مواقع التواصل الاجتماعي الحجاب كليب غنائي

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