 جثة راعي ماشية تستنفر السلطات الأمنية ضواحي تيزنيت ﻿
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جثة راعي ماشية تستنفر السلطات الأمنية ضواحي تيزنيت

بتاريــخ : 17 يوليوز 2018 / 03:05 جثة راعي ماشية تستنفر السلطات الأمنية ضواحي تيزنيت | حوادث و حقوق
جثة راعي ماشية تستنفر السلطات الأمنية ضواحي تيزنيت
استنفرت جثة راعي ماشية معلقة بحبل وسط غابة قرب ''العوينة'' بالنفوذ الترابي لجماعة أكلو السلطات المحلية والدرك الملكي الذين حلوا بعين المكان، وقاموا بمعاينة الجثة قبل أن يتم نقلها صوب مستودع

شوف تيفي:تيزنيت

استنفرت جثة راعي ماشية معلقة بحبل وسط غابة قرب ''العوينة'' بالنفوذ الترابي لجماعة أكلو السلطات المحلية والدرك الملكي الذين حلوا بعين المكان، وقاموا بمعاينة الجثة قبل أن يتم نقلها صوب مستودع الأموات.

وأفادت مصادر ''شوف تيفي''، أن الهالك اختفى عن الأنظار منذ يوم تقريبا بعدما ربط الاتصال بابنته ليخبرها أنه ليس على ما يرام لتنقطع أخباره بعد ذلك.

وأضافت ذات المصادر، أن مكالمته الهاتفية أثارت الشكوك لتقرر ابنته إخطار السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي التي انخرطت في عملية البحث عنه، وجرى تمشيط كل الأماكن التي كان يرعى فيها ماشيته، ليتم العثور عليه وهو معلق بحبل بالنفوذ الترابي لجماعة أكلو.

وباشرت مصالح الدرك الملكي تحرياتها وأبحاثها من أجل تحديد حيثيات وملابسات الحادث في الوقت الذي نقلت فيه جثة الهالك صوب مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تيزنيت جثة راعي تستنفر السلطات الأمنية

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