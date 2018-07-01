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كارثة بيئية تهدد ساكنة إنزكان والسلطات الإقليمية خارج التغطية

بتاريــخ : 17 يوليوز 2018 / 02:48 كارثة بيئية تهدد ساكنة إنزكان والسلطات الإقليمية خارج التغطية | مجتمع
كارثة بيئية تهدد ساكنة إنزكان والسلطات الإقليمية خارج التغطية
تعيش ساكنة حي الجرف بإنزكان في الآونة الأخيرة على وقع كارثة بيئية جراء الضرر الصحي الذي خلفته عدد من المستنقعات المنتشرة على ضفاف واد سوس، والتي أصبحت تفرز روائح جد كريهة أثرت بشكل سلبي وخطير على

 شوف تيفي:أحمد الهلالي

تعيش ساكنة حي الجرف بإنزكان في الآونة الأخيرة على وقع كارثة بيئية جراء الضرر الصحي الذي خلفته عدد من المستنقعات المنتشرة على ضفاف واد سوس، والتي أصبحت تفرز روائح جد كريهة أثرت بشكل سلبي وخطير على صحة المواطنين، وجعلت عددا منهم يصاب بأمراض تنفسية خطيرة نتيجة هذه الروائح وكذا البعوض المنتشر بالمنطقة.

وعلى خلفية هذه الكارثة البيئية أصدرت جمعية ''أبناء الجرف'' للتنمية والتضامن بيانا استنكاريا، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، والتي أبرزت فيه أن ساكنة الحي السالف الذكر تعاني من استفحال جحافل البعوض المنتشر بشكل كبير بالمنطقة، ويتسبب في نقل عدد من الفيروسات المسببة للأمراض، وذلك نتيجة انتشار مستنقعات كثيرة بواد سوس، جراء تدفق مياه الواد الحار التي تتزايد بشكل مهول في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يزيد من معاناة الساكنة المحلية خاصة الأطفال، الذين أضحوا عرضة للسعات البعوض المنتشر بالمنطقة، مما بات يهدد سلامتهم الصحية.

وأوضح ذات البيان، أن جمعيات المجتمع المدني بعمالة إنزكان أيت ملول ناشدت السلطات المحلية وعامل الإقليم من أجل التدخل العاجل لإنقاذ المواطنين من الأضرار الصحية المترتبة عن مياه الصرف الصحي المتدفقة بالواد، غير أن مناشدتهم وشكاياتهم لم تلق أي آذان صاغية، لتخرج بعد ذلك ساكنة الجرف في وقفة احتجاجية يوم الخميس 13 يوليوز 2018.

ونددت الجمعية في ذات البيان، بالوعود الزائفة التي قدمت لهم من طرف السلطات المحلية والإقليمية، ورفضها التام لكل الحلول الترقيعية لمستنقعات واد سوس، وكذا مشكل ''الواد الحار'' ومطالبتها بإيجاد حل جذري ونهائي لهذا المشكل الذي يقض مضجع الساكنة منذ مدة طويلة، وحملت كامل المسؤولية للسلطات المحلية والإقليمية فيما يخص هذه الكارثة البيئية.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب إنزكان كارثة بيئية تهدد ساكنة السلطات الإقليمية

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