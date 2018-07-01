سعيد أمزازي ''نحتاج لـ 30 مليار درهم من أجل الوصول إلى تعميم التعليم الأولي'' ﻿

قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ''إن الوصول إلى تعميم التعليم الأولي في أفق عام 2027 سيستلتزم تخصيص ميزانية تصل إلى 3 مليارات دراهم على مدى عشر

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قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ''إن الوصول إلى تعميم التعليم الأولي في أفق عام 2027 سيستلتزم تخصيص ميزانية تصل إلى 3 مليارات دراهم على مدى عشر سنوات وبتكلفة إجمالية تصل إلى 30 مليار درهم''.

وأكد أمزازي خلال مشاركته في افتتاح الدورة 14 للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الاثنين بالرباط، أنه ''ومن بين أكثر من 1.4 مليون طفل في سن التعليم الأولي لا يتجاوز عدد المسجلين فيه 699 ألفا فقط، فيما يبقى أزيد من 726 ألف طفل خارجه''.

وأضاف أمزازي، ''إن وزارته بصدد تخصيص 4000 قسم سيتم فتحهم خلال الموسم الدراسي المقبل 2018-2019 في وجه التعليم الأولي، بما يمكن من تسجيل 100 ألف طفل في هذا السلك، الذي تنوي الوزارة إدماجه في سلك التعليم الابتدائي''.

وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:'' إن الوصول إلى تعميم التعليم الأولي يستلزم الوقوف على حجم الخصاص في العنصر البشري المؤهل للعمل به''، حدده في ''28 ألف مربي، ومربية، و950 منشطا تربويا''.