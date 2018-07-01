رجال الحموشي يدخلون على خط فيديو الأشخاص الذين يطالبون برفع ما أسموه بالحكرة في وجه عناصر دورية للدراجين ﻿

تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل جدي وسريع مع مقطع فيديو تم تداوله اليوم الاثنين 16 يوليوز الجاري، عبر تطبيق التراسل الفوري ''واتساب''، يوثق لتوقيف عناصر دورية للدراجين لأحد الأشخاص، يحيط

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تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل جدي وسريع مع مقطع فيديو تم تداوله اليوم الاثنين 16 يوليوز الجاري، عبر تطبيق التراسل الفوري ''واتساب''، يوثق لتوقيف عناصر دورية للدراجين لأحد الأشخاص، يحيط بهم مجموعة من الأشخاص الذي يطالبون برفع ما أسموه ''الحكرة '' في حق المعني بالأمر.

وقد أظهر البحث الذي باشرته المديرية العامة للأمن الوطني، أن الأمر يتعلق بتدخل سبق وأن باشرته عناصر الفرقة المتنقلة لشرطة النجدة بمدينة تمارة بتاريخ 15 يوليوز الجاري بدوار الخشانية بنفس المدينة، ومكن في حينه من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة متلبسا بترويج المخدرات، وبحوزته 15 غراما من مخدر الشيرا و5 أقراص طبية مخدرة، فضلا عن عبوة غاز مسيل للدموع وسلاح أبيض ومبلغ مالي من متحصلات ترويج المخدرات.

ولحظة توقيف المعني بالأمر، حاول شقيقه رفقة عدد من معارفه عرقلة عمل دورية الشرطة وتخليص المعني بالأمر، حيث تم ضبطهم جميعا وحجز سلاح أبيض بحوزة أحدهم، قبل إخضاعهم لبحث قضائي أظهر أن المشتبه به الرئيسي مبحوث عنه من أجل قضية تتعلق بالسرقة بالعنف.

وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية، وذلك في انتظار تقديمهم أمام النيابة العامة المختصة.