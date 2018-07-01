أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا في مستشفيات المملكة يومي الأربعاء والخميس المقبلين ﻿

أعلنت النقابة الوطنية لأطباء القطاع العام دخول الأطر الطبية في إضراب وطني يومي 18 و19 من يوليوز الجاري، وذلك احتجاجا على سياسة الأذن الصماء التي تنهجها الحكومة والوزارة الوصية إزاء مطالبهم.

شوف تيفي

أعلنت النقابة الوطنية لأطباء القطاع العام دخول الأطر الطبية في إضراب وطني يومي 18 و19 من يوليوز الجاري، وذلك احتجاجا على سياسة الأذن الصماء التي تنهجها الحكومة والوزارة الوصية إزاء مطالبهم.

ويطالب أطباء القطاع العام، حسب بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، بتخويل الرقم الاستدلالي ''509'' بكامل تعويضاته، كاملا وإحداث درجتين ما بعد خارج الإطار، والرفع من مناصب الإقامة الداخلية، وتوفير الشروط العلمية لعلاج المواطن المغربي، وتحسين ظروف العمل وظروف استقباله.

وأكدت النقابة الوطنية، في ذات البلاغ، استمرار مسلسلها النضالي، بعد سلسلة من الإضرابات و الوقفات الاحتجاجية التي هُمشت و تم تجاهلها من قبل المسؤولين على القطاع.