وجدو راسكم..الحرارة بزاف هاد الأسبوع وغادي توصل بين 43 و46 بهاذ المناطق بالمغرب+صورة ﻿

توقعت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليومي الثلاثاء والأربعاء، أن يستمر الطقس حارا، بالعديد من المناطق بالمملكة، وخاصة بالجنوب، حيث ستتراوح درجات الحرارة ما بين 43و 46 درجة.

''شوف تيفي''

توقعت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليومي الثلاثاء والأربعاء، أن يستمر الطقس حارا، بالعديد من المناطق بالمملكة، وخاصة بالجنوب، حيث ستتراوح درجات الحرارة ما بين 43و 46 درجة.

وأوضحت المديرية في نشرتها الخاصة بتوقعاتها لهذا الأسبوع، أن درجات الحرارة ستتراوح ما بين 42 و46 بكل من بولمان، وجرسيف، وتاوريرت، وخريبكة، والفقيه بنصالح، بينما تتراوح بين 43 و46 بالراشيدية وزاكورة، وأسا زاك، وتارودانت، والسمارة.

تجدر الإشارة إلى أن موجة حرارة، تضرب العديد من المناطق بالمغرب منذ بداية الشهر الجاري، إذ وصلت درجات الحرارة لأكثر من 47 درجة خاصة بجنوب المملكة.