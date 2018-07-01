مثير..: راكبة تضع مولودة على متن رحلة للخطوط الملكية المغربية ربطت بين البيضاء ومونتريال ﻿

وضعت راكبة، على متن رحلة للخطوط الملكية المغربية ربطت أمس الأحد بين الدارالبيضاء ومونتريال، مولودة على الساعة 00:25 (بالتوقيت المغربي)، وذلك دقائق فقط قبل نزول الطائرة.

''شوف تيفي''+'' و م ع''

وضعت راكبة، على متن رحلة للخطوط الملكية المغربية ربطت أمس الأحد بين الدارالبيضاء ومونتريال، مولودة على الساعة 00:25 (بالتوقيت المغربي)، وذلك دقائق فقط قبل نزول الطائرة.

وذكر بلاغ للخطوط الملكية المغربية أن الراكبة، كندية الجنسية ذات أصول مغربية، والحامل في شهرها السابع، كانت قد شعرت بانقباضات أولية بعد ساعات من الإقلاع، مشيرا إلى أن طاقم الطائرة (مضيفات ورئيس القمرة) إضافة إلى راكبة (طبيبة داخلية) تدخلوا للقيام بعملية التوليد بنجاح.

وأضاف البلاغ أن ''المولودة والأم توجدان بصحة جيدة وقد تم نقلهما على وجه السرعة إلى مستشفى 'سانت جوستين' ''، مشيرا إلى أن عملية النقل مرت في أحسن الظروف بفضل التدخل الفعال للمصالح المحلية للخطوط الملكية بمونتريال، والمصالح الصحية بالمطار.

وأشارت الشركة إلى أن كافة مستخدمي الخطوط الملكية احتفلوا وهنأوا الأم على ما تحلت به من شجاعة متمنين لها ولمولودتها دوام الصحة والعافية.

وذكرت الخطوط الملكية المغربية، في هذا السياق، أن مضيفي ومضيفات الشركة يتلقون تكوينا يشمل مختلف تقنيات التدخل الطبي في الحالات المستعجلة بما في ذلك عمليات الولادة.