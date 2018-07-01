بعد خَرَجْة حامي الدين الملغومة...الأمانة العامة للبيجيدي: نعتز بالأدوار السامية للملكية باعتبارها رمزا لوحدة الوطن ﻿

ناقشت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مستجدات الشأن الحكومي والبرلماني وتدارست عرضا عن حصيلة التدبير الحزبي منذ المؤتمر الوطني الثامن للحزب

شوف تيفي: جمال الديابي

ناقشت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مستجدات الشأن الحكومي والبرلماني وتدارست عرضا عن حصيلة التدبير الحزبي منذ المؤتمر الوطني الثامن للحزب

وبعد الاستماع إلى التقرير السياسي لـ''سعد الدين العثماني'' وفق البلاغ الذي توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الاثنين 16 يوليوز، إثر الاجتماع الأسبوعي الذي عقدته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية.

حيث أكدت الامانة العامة للبيجيدي، حسب ذات البلاغ، ''تثمينها للمواقف الواضحة والمبدئية التي عبر عنها الأمين العام بمناسبة انعقاد المجلس الجهوي لجهة الرباط سلا القنيطرة صباح السبت الماضي 14 يوليوز''.

كما جددت الأمانة العامة للحزب، ''التذكير بالمواقف الحزبية الراسخة بشأن الثوابت الوطنية الجامعة ممثلة في المرجعية الإسلامية والوحدة الوطنية والترابية والملكية الدستورية والاختيار الديمقراطي، وذكرت بالاعتزاز الدائم بالأدوار السامية للملكية باعتبارها رمزا لوحدة الوطن وضامنة لاستقراره وأمنه وحصنا لبلدنا في مواجهة كل التحديات وقائدة للإصلاح والتنمية وترسيخ الديمقراطية''.

وشدد بلاغ الامانة العامة للبيجيدي، على ''أهمية الحوار الداخلي والذي تؤطره الثوابت الوطنية من أجل دعم وترسيخ المسار الإصلاحي ببلادنا'' .

وعبرت الأمانة العامة بعد وقوفها على ما أسمته بـ''حملة التشكيك الممنهجة'' في ''مواقف الحزب ووفائه لمؤسسات البلاد، وعن رفضها لكل نزوعات الإقصاء والافتراء والتشكيك''.