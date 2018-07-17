فضيحة..مستشفى المنصور فكازا لاحو مريض للشارع والبوليس دخل على الخط+صورة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن رئيس الدائرة 37 التابعة للمنطقة الأمنية البرنوصي بالبيضاء، حل يومه الاثنين، بمستشفى المنصور، عقب توصله بإخبارية، تفيد بأن إدارة المستشفى قامت بإخراج مريض يعيش حياة

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن رئيس الدائرة 37 التابعة للمنطقة الأمنية البرنوصي بالبيضاء، حل يومه الاثنين، بمستشفى المنصور، عقب توصله بإخبارية، تفيد بأن إدارة المستشفى قامت بإخراج مريض يعيش حياة التشرد إلى الشارع بالرغم من تدهور حالته الصحية.

وأوضح المصدر ذاته أن متواجدين أمام بوابة المستشفى المذكور، عاينوا المتشرد يصارع الموت، ليقوموا بإبلاغ المصالح الأمنية، ليحل رئيس الدائرة الأمنية المذكورة، ما جعل إدارة المستشفى تقوم بنقله لقسم المستعجلات، حيث تلقى الإسعافات الضرورية واللازمة.

وأبرز ذات المصدر أن إدارة المستشفى، قررت إحالة المريض على مستشفى الأمراض العقلية بالبيضاء، حتى يحصل على العناية الطبية.