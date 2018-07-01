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أوجـــار يفعل مشروع قانون إحداث مقاولات بطريقة إلكترونية

بتاريــخ : 17 يوليوز 2018 / 01:11 أوجـــار يفعل مشروع قانون إحداث مقاولات بطريقة إلكترونية | بوليتيك
أوجـــار يفعل مشروع قانون إحداث مقاولات بطريقة إلكترونية
أكد وزير العدل، محمد أوجار، اليوم الاثنين بالرباط، أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تشكل محركا حقيقيا للتنمية السوسيو-اقتصادية وخلق الثروات ومناصب الشغل والابتكار التكنولوجي، وتساهم بشكل كبير في

شوف تيفي

أكد وزير العدل، محمد أوجار، اليوم الاثنين بالرباط، أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تشكل محركا حقيقيا للتنمية السوسيو-اقتصادية وخلق الثروات ومناصب الشغل والابتكار التكنولوجي، وتساهم بشكل كبير في تعزيز جلب الاستثمارات على المستوى الوطني.

وأوضح أوجار، خلال يوم دراسي نظمه فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب وفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، حول ''دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، رافعة أساسية لخدمة التنمية الاقتصادية''، أن دور المقاولات الصغرى والمتوسطة كمحرك للتنمية يحتم على مختلف الأطراف المعنية، حكومة وبرلمانا وفعاليات اقتصادية واجتماعية، العمل بشكل تشاوري لدعم هذه الأقطاب من الثروات والدفع بتنافسيتها في إطار مقاربة تشاركية.

وأضاف الوزير أوجار أن وزارة العدل، طبقا للرؤية الملكية في مجال العدالة وتعزيز مناخ الأعمال بالمملكة، تبنت مشروع القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، والذي يكتسي أهمية خاصة في التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات، في ضوء التحولات الكبرى التي يشهدها المغرب.

وسجل أن وزارة العدل تعمل بتشاور مع القطاعات المعنية لتحيين النصوص القانونية المتعلقة بالمقاولات، إضافة إلى وضع منصة إلكترونية للسجل التجاري تتيح الحصول على مستخرج السجل التجاري إلكترونيا عبر البريد الإلكتروني لصاحب الطلب.

وشدد على أن الهدف من هذه المبادرات يتمثل في تحسين ترتيب المغرب في التصنيف السنوي وتعزيز مناخ الأعمال الذي سيكون له لا محالة تأثير إيجابي على الاستثمارات الأجنبية والوطنية.

وفي ما يتعلق بتبسيط المساطر الإدارية، ذكر أوجار بإعداد الوزارة لمشروع القانون 73.17 بتغيير وتتميم القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة في ما يخص مساطر صعوبة المقاولة، ووضع خدمة إلكترونية (ديريكت انفو) تتيح الولوج إلى الوضعية المالية للمقاولات.

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شوف تيفي المغرب وزارة العدل أوجار المقاولات صعوبة المقاولة

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