 صندوق المقاصة: نفقات دعم الغاز والسكر تناهز 5 ملايير درهم والدولة مدينة لشركات الغاز بـ 3.5 مليار درهم ﻿
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صندوق المقاصة: نفقات دعم الغاز والسكر تناهز 5 ملايير درهم والدولة مدينة لشركات الغاز بـ 3.5 مليار درهم

بتاريــخ : 17 يوليوز 2018 / 01:06 صندوق المقاصة: نفقات دعم الغاز والسكر تناهز 5 ملايير درهم والدولة مدينة لشركات الغاز بـ 3.5 مليار درهم | بوليتيك
صندوق المقاصة: نفقات دعم الغاز والسكر تناهز 5 ملايير درهم والدولة مدينة لشركات الغاز بـ 3.5 مليار درهم
بلغت قيمة نفقات الدعم المالي العمومي المخصص لغاز البوتان والمنتجات السكرية حتى الآن 4.744 مليار درهم ، ويتوزع مابين تحملات الدولة لدعم غاز البوتان والمقدرة بحوالي 3.2 مليار درهم، وتحملات دعم السكر

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بلغت قيمة نفقات الدعم المالي العمومي المخصص لغاز البوتان والمنتجات السكرية حتى الآن 4.744 مليار درهم ، ويتوزع مابين تحملات الدولة لدعم غاز البوتان والمقدرة بحوالي 3.2 مليار درهم، وتحملات دعم السكر التي ناهزت 1.5 مليار درهم.

تفيد الإحصائيات المنشورة التي كشف عنها صندوق المقاصة برسم شهر يونيو 2018، أن مبالغ السداد المستحقة لشركات غاز البوتان و تكرير السكر غير المدفوعة حتى الآن بلغت 4.017 مليار درهم، موزعة ما بين 3.5 مليار درهم كمتأخرات لصالح شركات غاز البوتان و 463 مليون درهم كمتأخرات عن دعم السكر.

و وفقاً للملفات المودعة والمدققة لدى صندوق المقاصة، فقد بلغت تكلفة دعم غاز البوتان للأشهر الخمسة الأولى من عام 2018 حوالي 4597 مليون درهم ، مقابل 4590 مليون درهم مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 .

كما أشارت الاحصائيات إلى أن كلفة دعم القنينة الواحدة من غاز البوتان خلال الفترة من يناير إلى ماي 2018 بلغت معدل 54.81 درهما للقنينة من حجم 12 كلغ و 14.30 درهم للقنينة من حجم 3 كلغ .

في المقابل لم يتغير تطور تحملات دعم السكر من حيث الكمية أوالقيمة، في الفترة مابين يناير إلى ماي 2018، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017. وبلغت كلفة دعم السكر للأشهر الخمسة الأولى من عام 2018 ما يعادل 1466 مليون درهم ، مقابل 1485 مليون درهم لنفس الفترة من عام 2017. أما بالنسبة لسعر الدعم الثابت لكل كيلوغرام فقد بلغ حوالي 2.8 درهم للكيلوغرام.

وعلى مستوى السوق الدولي، فقد عادت أسعار غاز البوتان إلى الارتفاع حيث سجلت في ماي 2018، حوالي 538.47 دولارا للطن، بزيادة نسبة 9 في المائة، مقارنة بشهر أبريل من نفس العام ، و 47 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2017.

وقد سجلت معطيات صندوق المقاصة، ارتفاع متوسط سعر غاز البوتان في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2018 بنسبة 10 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.

أما سعر السكر في السوق الدولي، فقد انخفض منذ يناير 2018، مسجلة تراجعا بنسبة 10 في المائة في ماي مقارنة مع بداية هذا العام ، وانخفاضا بنسبة 26 في المائة، مقارنة بنفس الشهر من عام 2017. وتبعا لذلك فقد انخفض متوسط سعر السكر بنسبة 28 في المائة، في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.

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