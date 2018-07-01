أكبر مترشح للباكالوريا بالمغرب يحقق المعجزة ويحصل على الشهادة بمعدل مشرف ﻿

تمكن الشيخ السبعيني لحسن الشاكري المشهور ب ''عمي الحسن'' الذي شارك في استحقاقات الباكالوريا لهذه السنة من تحقيق حلمه، وذلك بحصوله على شهادة الباكالوريا بعد أن ظهرت نتائج الدورة الاستدراكية اليوم.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تمكن الشيخ السبعيني لحسن الشاكري المشهور ب ''عمي الحسن'' الذي شارك في استحقاقات الباكالوريا لهذه السنة من تحقيق حلمه، وذلك بحصوله على شهادة الباكالوريا بعد أن ظهرت نتائج الدورة الاستدراكية اليوم.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فالشاكري المترشح في فئة الأحرار لشعبة الآداب حصل هلى معدل 11.29، وذلك بعدما لم يسعفه الحظ في النجاح في الدورة العادية، ليجتاز الدورة الاستدراكية بنجاح.

وأعرب الشاكري ذو 69 سنة، والمنحدر من منطقة ''أمسمرير'' إقليم تنغير عن سعادته وفرحه الكبير على إثر هذه النتيجة التي لطالما انتظرها منذ أن غادر حجرات الدرسة سنة 1967 متوجها للديار الفرنسية للعمل في مجال التجارة إلى يومنا هذا، ليفكر بعد عودته للمغرب في التحصيل والدراسة، ويتوجه للتسجيل بالباكالوريا، ليتمكن من تحقيق مراده بعزيمة وإرادة قوية.

وعن مساره المستقبلي بعد الحصول على الباكالوريا أشار ''الشاكري''، أنه سيلتحق بالكلية المتعددة التخصصات المتواجدة بمدينة الراشيدية لمتابعة دراسته العليا بشعبة اللغة الفرنسية.