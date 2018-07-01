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ضــــربة قاسية لأعداء الوطن .. قرار الاتحاد الأوروبي ينتصر لمغربية الصحراء ويغضب جبهة البوليساريو الانفصالية

بتاريــخ : 17 يوليوز 2018 / 00:39 ضــــربة قاسية لأعداء الوطن .. قرار الاتحاد الأوروبي ينتصر لمغربية الصحراء ويغضب جبهة البوليساريو الانفصالية | بوليتيك
ضــــربة قاسية لأعداء الوطن .. قرار الاتحاد الأوروبي ينتصر لمغربية الصحراء ويغضب جبهة البوليساريو الانفصالية
أحدث قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي صدمة كبيرة على قيادة جبهة البوليساريو الانفصالية ، التي تدعو إلى انفصال الصحراء المغربية عن المغرب، حيث اعتبرت أن ''الاتحاد الأوروبي يدير ظهره للعدالة''.

شوف تيفي

أحدث قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي صدمة كبيرة على قيادة جبهة البوليساريو الانفصالية ، التي تدعو إلى انفصال الصحراء المغربية عن المغرب، حيث اعتبرت أن ''الاتحاد الأوروبي يدير ظهره للعدالة''.

وقال بيان جبهة البوليساريو، إن ''الاتحاد الأوروبي يدير ظهره للعدالة من أجل حماية المصالح السياسية والمالية على المدى القريب، ويعرقل جهود السلام التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية السيد هورست كوهلر، ويدعم بشكل مباشر استمرار صراع دولي يؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة، ويطيل لسنوات إضافية معاناة الشعب الصحراوي''.

ودعت جبهة البوليساريو في بلاغ اطلعت عليه ''شوف تيفي''، ''البرلمان الأوروبي إلى تحمل مسؤولياته كاملة ورفض هذا الاقتراح غير القانوني للمجلس؛ لأن البرلمان هو هيئة ديمقراطية، والممثل المؤسساتي للقانون وعليه مسؤولية إدانة أي انحراف لهذا المجلس''.

وأضاف البلاغ: ''إذا كان الخيار هو فرض الانحراف والقفز على قرارات المحكمة الأوروبية بالقوة، فإن جبهة البوليساريو لن يكون أمامها من خيار سوى الوقوف في وجه هذا القرار الجائر وغير القانوني أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي''.

وأكدت جبهة البوليساريو أنها ''طلبت من محاميها تقديم طعن أمام محكمة العدل الأوروبية للتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشعب الصحراوي''.


وأفادت أن ''المفوضية الأوروبية التي فوضها المجلس، رفضت أي اتصال مع الجبهة واقتصرت على الإحاطة بالمناورات أو المغالطات المغربية القوة العسكرية التي تحتل الإقليم''.

ومضت تقول: ''بما أن الاتحاد الأوروبي يرفض أي حوار، فإن جبهة البوليساريو تطالب محاميها بالشروع في عمله بأقصى قدر من التصميم والصرامة''.

‫شوف تيفي

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