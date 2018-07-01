 الحموشي يرسل لجنة للتحقيق مع شرطيين بمدينة برشيد..والقضية فيها إرسال رسائل مخلة بالحياء لمتزوجة فالواتساب ﻿
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الحموشي يرسل لجنة للتحقيق مع شرطيين بمدينة برشيد..والقضية فيها إرسال رسائل مخلة بالحياء لمتزوجة فالواتساب

بتاريــخ : 17 يوليوز 2018 / 00:35 الحموشي يرسل لجنة للتحقيق مع شرطيين بمدينة برشيد..والقضية فيها إرسال رسائل مخلة بالحياء لمتزوجة فالواتساب | بوليتيك
الحموشي يرسل لجنة للتحقيق مع شرطيين بمدينة برشيد..والقضية فيها إرسال رسائل مخلة بالحياء لمتزوجة فالواتساب
​أوفد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة برشيد للبحث والتحقق من التجاوزات المنسوبة لموظفين بالشرطة، أحدهما برتبة عميد شرطة والثاني برتبة مفتش ممتاز، وذلك

''شوف تيفي''

​أوفد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة برشيد للبحث والتحقق من التجاوزات المنسوبة لموظفين بالشرطة، أحدهما برتبة عميد شرطة والثاني برتبة مفتش ممتاز، وذلك للاشتباه في ارتكابهما لإخلالات مهنية أثناء مزاولتهما لمهامهما.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، فقد كانت فرقة الشرطة القضائية بمدينة برشيد قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة مع الأمنيين المذكورين، بناءً على شكاية تقدم بها أحد الأشخاص، يتهمهما فيها بتبادل رسائل نصية مخلة بالحياء مع زوجته عبر تطبيق ''الواتساب'' على جهاز الهاتف المحمول.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه بالموازاة مع إجراءات البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة بمدينة برشيد، فقد قررت المديرية العامة للأمن الوطني إيفاد لجنة تفتيش مركزية للتدقيق في التجاوزات الإدارية المحتملة المنسوبة للموظفين المذكورين، لتحديد المسؤوليات في أفق اتخاذ التدابير التأديبية اللازمة، وذلك في حال التثبت من وقوع وارتكاب تلك التجاوزات .

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي البحث القضائي التجاوزات الإدارية الحموشي

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