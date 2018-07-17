 بالصورة..هذه هي المغربية اللي ولدات في طائرة خلال رحلة كتربط البيضاء بمونتريال..وطالبة طب مراكشية دارت عمل بطولي ﻿
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بالصورة..هذه هي المغربية اللي ولدات في طائرة خلال رحلة كتربط البيضاء بمونتريال..وطالبة طب مراكشية دارت عمل بطولي

بتاريــخ : 17 يوليوز 2018 / 00:23 بالصورة..هذه هي المغربية اللي ولدات في طائرة خلال رحلة كتربط البيضاء بمونتريال..وطالبة طب مراكشية دارت عمل بطولي | مجتمع
بالصورة..هذه هي المغربية اللي ولدات في طائرة خلال رحلة كتربط البيضاء بمونتريال..وطالبة طب مراكشية دارت عمل بطولي
في جديد المغربية التي وضعت مولودها داخل طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية خلال الرحلة الرابطة بين البيضاء ومونتريال بكندا، أمس الأحد، توصلت ''شوف تيفي''، يومه الاثنين، بصورة خاصة بهذه السيدة،

''شوف تيفي''

في جديد المغربية التي وضعت مولودها داخل طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية خلال الرحلة الرابطة بين البيضاء ومونتريال بكندا، أمس الأحد، توصلت ''شوف تيفي''، يومه الاثنين، بصورة خاصة بهذه السيدة، والتي ظهرت بها سعيدة وإلى جانبها مضيفات وربان الطائرة.

وأوضح مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' في كشفه عن تفاصيل ما وقع داخل الطائرة، أن طالبة طب تدرس بكلية مراكش تدعى ''فاطمة الزهراء''، قامت بعمل بطولي، حينما ساعدت السيدة على وضعها لمولودها، مشيرا إلى أن الطاقم المتواجد داخل الطائرة، قام هو الآخر بمساعدة الطبيب في هذا العمل الإنساني.

وأكد المصدر ذاته أن الأم ورضيعها ومباشرة بعد نزول الطائرة بمونتريال، تم تسليمهما لسيارة إسعاف، قامت بنقلهما للمستشفى للاطمئنان على حالتهما الصحية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الخطوط الملكية المغربية ربان طالبت طب

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