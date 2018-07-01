 الشيخ الفيزازي يقصف منيب والعدل والإحسان: ''فاش ضربوني بـ30 عام فين كانوا هاذ الناس زعمة كنا كلاب ولا قرودة'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

أكبر مترشح للباكالوريا بالمغرب يحقق المعجزة ويحصل على الشهادة بمعدل مشرف | مجتمع

أكبر مترشح للباكالوريا بالمغرب يحقق المعجزة ويحصل على الشهادة بمعدل مشرف

ضــــربة قاسية لأعداء الوطن .. قرار الاتحاد الأوروبي ينتصر لمغربية الصحراء ويغضب جبهة البوليساريو الانفصالية | بوليتيك

ضــــربة قاسية لأعداء الوطن .. قرار الاتحاد الأوروبي ينتصر لمغربية الصحراء ويغضب جبهة البوليساريو

الحموشي يرسل لجنة للتحقيق مع شرطيين بمدينة برشيد..والقضية فيها إرسال رسائل مخلة بالحياء لمتزوجة فالواتساب | بوليتيك

الحموشي يرسل لجنة للتحقيق مع شرطيين بمدينة برشيد..والقضية فيها إرسال رسائل مخلة بالحياء لمتزوجة

بالصورة..هذه هي المغربية اللي ولدات في طائرة خلال رحلة كتربط البيضاء بمونتريال..وطالبة طب مراكشية دارت عمل بطولي | مجتمع

بالصورة..هذه هي المغربية اللي ولدات في طائرة خلال رحلة كتربط البيضاء بمونتريال..وطالبة طب مراكشية

الشيخ الفيزازي يقصف منيب والعدل والإحسان: فاش ضربوني بـ30 عام فين كانوا هاذ الناس زعمة كنا كلاب ولا قرودة | بوليتيك

الشيخ الفيزازي يقصف منيب والعدل والإحسان: ''فاش ضربوني بـ30 عام فين كانوا هاذ الناس زعمة كنا كلاب

حصري..برلمـاني عن حزب البيجيدي يتعرض للسرقة بمراكش | حوادث و حقوق

حصري..برلمـاني عن حزب ''البيجيدي'' يتعرض للسرقة بمراكش

حصري وبالفيديو..والدة رضيع شيشاوة اللي مات تفجرها: ولدي ما كانش فيه الدم ولقاو ليه الصابون في الدبر..والبوليس سولنا شكون دار ليه هاد شي | حوادث و حقوق

حصري وبالفيديو..والدة رضيع شيشاوة اللي مات تفجرها: '' ولدي ما كانش فيه الدم ولقاو ليه الصابون في

وزارة بنعتيق تنظم الدورة العاشرة للجامعات الصيفية بتطوان لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج | اقتصاد

وزارة بنعتيق تنظم الدورة العاشرة للجامعات الصيفية بتطوان لفائدة الشباب المغاربة المقيمين

بن شماش يؤكد على دور المقاولة باعتبارها المحرك الرئيسي لكل المشاريع والأوراش والمخططات التنموية الكبرى | بوليتيك

بن شماش يؤكد على دور المقاولة باعتبارها المحرك الرئيسي لكل المشاريع والأوراش والمخططات التنموية

كيف يمكن أن تصبح معارضا في المغرب بنقرة واحدة

الشيخ الفيزازي يقصف منيب والعدل والإحسان: ''فاش ضربوني بـ30 عام فين كانوا هاذ الناس زعمة كنا كلاب ولا قرودة''

بتاريــخ : 17 يوليوز 2018 / 00:19 الشيخ الفيزازي يقصف منيب والعدل والإحسان: فاش ضربوني بـ30 عام فين كانوا هاذ الناس زعمة كنا كلاب ولا قرودة | بوليتيك
الشيخ الفيزازي يقصف منيب والعدل والإحسان: ''فاش ضربوني بـ30 عام فين كانوا هاذ الناس زعمة كنا كلاب ولا قرودة''
رد الشيخ محمد الفزازي على المسيرة التي شهدتها مدينة الرباط أمس الأحد 15 يوليوز الجاري، تنديدا بالأحكام القضائية الصادرة في حق المعتقلين المتهمين المتابعين على إثـر أحداث الحسيمة ، معتبرا أن

شوف تيفي

رد الشيخ محمد الفزازي على المسيرة التي شهدتها مدينة الرباط أمس الأحد 15 يوليوز الجاري، تنديدا بالأحكام القضائية الصادرة في حق المعتقلين المتهمين المتابعين على إثـر أحداث الحسيمة ، معتبرا أن الشعارات التي رفعت انفصــالية ومسيئة لأمــن واستقرار الوطـــن.

وأضــــاف الشيخ الفزازي، ورئيس ''الجمعية المغربية للسلام والبلاغ''، في مكالمة هاتفية خص بها ''شوف تيفي'' ، قائــلا: ''مسيرة الأحد تحمل مطالب لا يختلــف معهم أحد فيهــا وهي حقهم وحق كل مغربي'' ، وأردف '' ولكن الاستفزازات بقول عاش الشعب والله يبارك فعمر شعبي الله الوطن الشعب هذه شعارات ضد النظــام المغربي وحشومة وعيب وعار تقال في ظل ما ينعم به المغاربة''.

واسترسل الفيزازي قائلا لــ''شوف تيفي'' : ''فاش ضربوني بثلاثين عام زعمة احنا كنا كلاب فين كانت نبيلة منيب وذاك الزعت'' وزاد '' نــاصر الزفزافي كيدافعوا عليه آلاف المحامين بالمجان ومنظمات وهيآت حقوقية واحنا مالنا لو كنا كلاب ولا خنازر ولا قرودة لوجدنا من يدافع علينا ضربنا عامين في الظلام تا جا سيدنا محمد السادس وافرج علينا ...''.

واستطـــرد بالقول : ''إنها المصالح وركوب الموجة ولن أقول أن الأحكام القضائية ظـلم أو عدل، وللأسف الشعارات العدوانية المعادية للملك ظاهرة ...''، وتـــابع ''أقول للعدل والإحسان اتقو الله وحاولوا على بلادكم واتقــوا الله في الوطن اللي كيجمعنا'' مضيفا ''السفينة ديــال هاذ الوطن راهم كيتقبو ليها فالقاع ديالها .. لمشات غراقت أنغراقو كاميلن''.

واختتـــم ''خاصهم ياخذو العبرة من الدول التي تعيش الاغتصابات والتفجيرات وخاص نبيلة منيب والسي العبادي يمشيو لسوريا يشوفو المصير ديال داكشي اللي باغين يديروه لينا فالمغرب''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب العدل والإحسان الشيخ الفيزازي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

ضــــربة قاسية لأعداء الوطن .. قرار الاتحاد الأوروبي ينتصر لمغربية الصحراء ويغضب جبهة البوليساريو الانفصالية | بوليتيك

ضــــربة قاسية لأعداء الوطن .. قرار الاتحاد الأوروبي ينتصر لمغربية الصحراء ويغضب جبهة البوليساريو الانفصالية

الحموشي يرسل لجنة للتحقيق مع شرطيين بمدينة برشيد..والقضية فيها إرسال رسائل مخلة بالحياء لمتزوجة فالواتساب | بوليتيك

الحموشي يرسل لجنة للتحقيق مع شرطيين بمدينة برشيد..والقضية فيها إرسال رسائل مخلة بالحياء لمتزوجة فالواتساب

بن شماش يؤكد على دور المقاولة باعتبارها المحرك الرئيسي لكل المشاريع والأوراش والمخططات التنموية الكبرى | بوليتيك

بن شماش يؤكد على دور المقاولة باعتبارها المحرك الرئيسي لكل المشاريع والأوراش والمخططات التنموية الكبرى

الحموشي يستجيب لطلب مفتشة الشرطة من أجل الانتقال للعمل بمدينة آسفي قرب مقر سكنى زوجها | بوليتيك

الحموشي يستجيب لطلب مفتشة الشرطة من أجل الانتقال للعمل بمدينة آسفي قرب مقر سكنى زوجها

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعدما شبهوها بسومادينا..الفنانة إيمان المغربي ترد: من شحال هادي وأنا كنلبس بحال هاد اللباس | خارج البلاطو
منذ 17 دقيقة

بعدما شبهوها بسومادينا..الفنانة إيمان المغربي ترد: ''من شحال هادي وأنا كنلبس بحال هاد اللباس''

شابة تعاني من مرض خطير في القلب:محتاجة عملية ب 15 مليون..وكنتمنى يشوفو فيا المحسنين بعين الرحمة | حالة خاصة

شابة تعاني من مرض خطير في القلب:''محتاجة عملية ب 15 مليون..وكنتمنى يشوفو فيا المحسنين بعين الرحمة''

شوف الصحافة: الجنرال الوراق يحقق في خروقات رؤساء مصالح بالجيش | شوف الصحافة

شوف الصحافة: الجنرال الوراق يحقق في خروقات رؤساء مصالح بالجيش

بالفيديو..تصريح مثير من ملكة جمال المغرب العربي حول التحرش الجنسي في الميدان الفني وسمعة المغربيات في الإمارات | بــووز

بالفيديو..تصريح مثير من ملكة جمال المغرب العربي حول التحرش الجنسي في الميدان الفني وسمعة المغربيات في الإمارات

﻿

آخر المستجدات

أكبر مترشح للباكالوريا بالمغرب يحقق المعجزة ويحصل على الشهادة بمعدل مشرف | مجتمع
منذ 2 دقائق

أكبر مترشح للباكالوريا بالمغرب يحقق المعجزة ويحصل على الشهادة بمعدل مشرف

ضــــربة قاسية لأعداء الوطن .. قرار الاتحاد الأوروبي ينتصر لمغربية الصحراء ويغضب جبهة البوليساريو الانفصالية | بوليتيك

ضــــربة قاسية لأعداء الوطن .. قرار الاتحاد الأوروبي ينتصر لمغربية الصحراء ويغضب جبهة البوليساريو

الحموشي يرسل لجنة للتحقيق مع شرطيين بمدينة برشيد..والقضية فيها إرسال رسائل مخلة بالحياء لمتزوجة فالواتساب | بوليتيك

الحموشي يرسل لجنة للتحقيق مع شرطيين بمدينة برشيد..والقضية فيها إرسال رسائل مخلة بالحياء لمتزوجة

بالصورة..هذه هي المغربية اللي ولدات في طائرة خلال رحلة كتربط البيضاء بمونتريال..وطالبة طب مراكشية دارت عمل بطولي | مجتمع

بالصورة..هذه هي المغربية اللي ولدات في طائرة خلال رحلة كتربط البيضاء بمونتريال..وطالبة طب مراكشية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.