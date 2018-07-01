الشيخ الفيزازي يقصف منيب والعدل والإحسان: ''فاش ضربوني بـ30 عام فين كانوا هاذ الناس زعمة كنا كلاب ولا قرودة'' ﻿

رد الشيخ محمد الفزازي على المسيرة التي شهدتها مدينة الرباط أمس الأحد 15 يوليوز الجاري، تنديدا بالأحكام القضائية الصادرة في حق المعتقلين المتهمين المتابعين على إثـر أحداث الحسيمة ، معتبرا أن

شوف تيفي

رد الشيخ محمد الفزازي على المسيرة التي شهدتها مدينة الرباط أمس الأحد 15 يوليوز الجاري، تنديدا بالأحكام القضائية الصادرة في حق المعتقلين المتهمين المتابعين على إثـر أحداث الحسيمة ، معتبرا أن الشعارات التي رفعت انفصــالية ومسيئة لأمــن واستقرار الوطـــن.

وأضــــاف الشيخ الفزازي، ورئيس ''الجمعية المغربية للسلام والبلاغ''، في مكالمة هاتفية خص بها ''شوف تيفي'' ، قائــلا: ''مسيرة الأحد تحمل مطالب لا يختلــف معهم أحد فيهــا وهي حقهم وحق كل مغربي'' ، وأردف '' ولكن الاستفزازات بقول عاش الشعب والله يبارك فعمر شعبي الله الوطن الشعب هذه شعارات ضد النظــام المغربي وحشومة وعيب وعار تقال في ظل ما ينعم به المغاربة''.

واسترسل الفيزازي قائلا لــ''شوف تيفي'' : ''فاش ضربوني بثلاثين عام زعمة احنا كنا كلاب فين كانت نبيلة منيب وذاك الزعت'' وزاد '' نــاصر الزفزافي كيدافعوا عليه آلاف المحامين بالمجان ومنظمات وهيآت حقوقية واحنا مالنا لو كنا كلاب ولا خنازر ولا قرودة لوجدنا من يدافع علينا ضربنا عامين في الظلام تا جا سيدنا محمد السادس وافرج علينا ...''.

واستطـــرد بالقول : ''إنها المصالح وركوب الموجة ولن أقول أن الأحكام القضائية ظـلم أو عدل، وللأسف الشعارات العدوانية المعادية للملك ظاهرة ...''، وتـــابع ''أقول للعدل والإحسان اتقو الله وحاولوا على بلادكم واتقــوا الله في الوطن اللي كيجمعنا'' مضيفا ''السفينة ديــال هاذ الوطن راهم كيتقبو ليها فالقاع ديالها .. لمشات غراقت أنغراقو كاميلن''.

واختتـــم ''خاصهم ياخذو العبرة من الدول التي تعيش الاغتصابات والتفجيرات وخاص نبيلة منيب والسي العبادي يمشيو لسوريا يشوفو المصير ديال داكشي اللي باغين يديروه لينا فالمغرب''.