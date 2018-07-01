 حصري وبالفيديو..والدة رضيع شيشاوة اللي مات تفجرها: '' ولدي ما كانش فيه الدم ولقاو ليه الصابون في الدبر..والبوليس سولنا شكون دار ليه هاد شي'' ﻿
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حصري وبالفيديو..والدة رضيع شيشاوة اللي مات تفجرها: '' ولدي ما كانش فيه الدم ولقاو ليه الصابون في الدبر..والبوليس سولنا شكون دار ليه هاد شي''

بتاريــخ : 16 يوليوز 2018 / 23:21 حصري وبالفيديو..والدة رضيع شيشاوة اللي مات تفجرها: ولدي ما كانش فيه الدم ولقاو ليه الصابون في الدبر..والبوليس سولنا شكون دار ليه هاد شي | حوادث و حقوق
حصري وبالفيديو..والدة رضيع شيشاوة اللي مات تفجرها: '' ولدي ما كانش فيه الدم ولقاو ليه الصابون في الدبر..والبوليس سولنا شكون دار ليه هاد شي''
كشفت ''جدة'' رضيع شيشاوة والتي تعتبر نفسها والدته لأنها مكلفة بتربيته لـ ''شوف تيفي''، مساء يومه الإثنين 16 يوليوز، عن حقائق مثيرة وصادمة، بعد الضجة التي أثيرت بخصوص وفاته نتيجة تعرضه لاعتداء جنسي.

''شوف تيفي''

 كشفت ''جدة'' رضيع شيشاوة والتي تعتبر نفسها والدته لأنها مكلفة بتربيته لـ ''شوف تيفي''، مساء يومه الإثنين 16 يوليوز، عن حقائق مثيرة وصادمة، بعد الضجة التي أثيرت بخصوص وفاته نتيجة تعرضه لاعتداء جنسي.

وأوضحت المتحدثة لـ ''شوف تيفي'' أنها نقلت الرضيع وهو ما يزال على قيد الحياة، نافية وجود بقع دم بدبره، مشددة على أنها وابنتها تفاجأتا بعد ذلك بوفاة الرضيع ووجود دماء بدبره، محملة المسؤولية لمستشفى مدينة شيشاوة.

وأكدت ''الجدة'' أن المصالح الأمنية، قامت بالاستماع لها، حيث نفت وجود دم بدبر الرضيع بعد إيصاله للمستشفى، مبرزة في الوقت نفسه أن المعطيات التي توصلت بها تقول إن الرضيع عثر بداخل دبره على قطع ''صابون'' خلال إجراء التشريح الطبي له.

تفاصيل مثيرة وخطيرة حول هذه الواقعة، تكشفها ''الجدة'' بالفيديو الحصري لـ ''شوف تيفي''.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الجدة صابون الأم الرضيع شيشاوة

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