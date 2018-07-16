وزارة بنعتيق تنظم الدورة العاشرة للجامعات الصيفية بتطوان لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج ﻿

نظمت اليوم الاثنين بمدينة تطوان، الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وبشراكة مع مجلس جهة طنجة- تطوان-الحسيمة، الدورة العاشرة للجامعات الصيفية وذلك من الرابع عشر

شوف تيفي: ع. رموحي

نظمت اليوم الاثنين بمدينة تطوان، الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وبشراكة مع مجلس جهة طنجة- تطوان-الحسيمة، الدورة العاشرة للجامعات الصيفية وذلك من الرابع عشر إلى الثالث والعشرين من يوليوز الجاري.

وحضر افتتاح هذه النسخة عبدالكريم بن عتيق، الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وإلياس العماري، رئيس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، الذي رحب بالمشاركين، في بلدهم الأصلي المغرب.

وعرفت هذه النسخة العاشرة حضور حوالي 120 طالبة وطالبا منحدرين من عدة دول أوروبية وبعض الدول العربية، وذلك لتعريفهم بالهوية المغربية والحفاظ عليها وتقوية روابطهم بثقافتهم الأصلية، وكذا مساعدتهم على الاندماج في مجتمعات بلدان الإقامة، وإبراز مدى تنوع التراث المغربي والمؤهلات التي تزخر بها مختلف جهات المملكة.

جدير بالذكر أن هذه النسخة العاشرة من الجامعة الصيفية والتي تنظم بمدينة تطوان، ستمكن المشاركين من اكتساب فكرة واضحة عن منظومة القيم المغربية التي تثمن التسامح واحترام الآخرين، وتنوع الموروث المادي و اللامادي، كما ستكون ورشات العمل المبرمجة بمثابة فضاء للتعبير والنقاش وتبادل الأفكار، كما سيتم تنظيم زيارات سياحية لمجموعة من مدن الشمال.