الحموشي يستجيب لطلب مفتشة الشرطة من أجل الانتقال للعمل بمدينة آسفي قرب مقر سكنى زوجها ﻿

أصدر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي قرارا يقضي بالاستجابة لطلب انتقال مفتشة شرطة من مقر عملها الحالي بولاية الأمن الجهوي بالرشيدية إلى مدينة آسفي حيث يوجد مقر سكنى زوجها.

شوف تيفي:

أصدر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي قرارا يقضي بالاستجابة لطلب انتقال مفتشة شرطة من مقر عملها الحالي بولاية الأمن الجهوي بالرشيدية إلى مدينة آسفي حيث يوجد مقر سكنى زوجها.

ويأتي هذا القرار، وفق مصدر مطلع لـ"شوف تيفي"، مراعاة لظروفها الشخصية والعائلية من جهة، وكذلك حرصا على تمكينها من الاستفادة من مسطرة التجمع العائلي من جهة ثانية.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت، بجدية كبيرة، مع شريط فيديو نشره زوج الشرطية المذكورة، يستعرض فيه ما اعتبرها "معاناته الشخصية والأسرية جراء ابتعاده عن زوجته وابنته"، وهو المطلب الذي استجاب له المدير العام للأمن الوطني بشكل فوري، يضيف المصدر، بعدما خلصت المعطيات الوظيفية إلى عدم وجود أي مانع إداري يحول دون تلبية طلب انتقال المعنية بالأمر.

كما أعطى المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي تعليماته للمديرية المركزية المكلفة بتدبير الموارد البشرية من أجل فتح بحث إداري دقيق، وذلك للتحقق من الادعاءات التي وردت في الشريط المنشور، والتي تحدثت عن "عدم التعاطي بالجدية اللازمة" مع طلبات انتقال سابقة كانت قد تقدمت بها مفتشة الشرطة المذكورة.