المخابرات الجزائرية تجند 5 آلاف محرض لترويج إشاعات وهمية على المغرب ومتورطة في دعاية توصل ''مولاي الحسن'' بطائرة خاصة ﻿

أفـــاد أحد الفيسبوكيين أن الجارة الشرقية ومخابراتها جندت جيشا من المحرضين من 5 ألاف متعاون مهمتهم هي التعليقات السلبية على المملكة وصناعة الإشاعات والترويج لفضائح وهمية في المغرب

شوف تيفي

أفـــاد أحد الفيسبوكيين أن الجارة الشرقية ومخابراتها جندت جيشا من المحرضين من 5 ألاف متعاون مهمتهم هي التعليقات السلبية على المملكة وصناعة الإشاعات والترويج لفضائح وهمية في المغرب، وفبركة فيديوهات وإعادة نشرها لزعزعة الوضع الأمني والاقتصادي، وتأجيج بؤر الحراك، وإحداث البلبلة، وتضخيم الهواجس والخوف، وذلك بصنع حسابات وهمية بأسماء عربية وأمازيغية وصحراوية لتوسيع الهوة بين الجهات وتأجيج صراع الهويات.

وأضـــاف ذات المتحدث في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا : ''ينخرط البرنامج المذكور ضمن استراتيجية بعيدة المدى وحرب ذكية بدون سلاح، تهدف الى ضرب تلاحم المجتمع المغربي وتعزيز فرضيات التصدع والانشقاقات باستغلال الإكراهات الاجتماعية وتحريض المواطنين على الدولة''.

واسترســـل في ذات التدوينة ''ومن بين الأمثلة ما يروج من دعاية حول توصل ولي العهد المولى الحسن بطائرة خاصة كهدية قيمتها تناهز 67 مليون دولار ''، وزاد ''وعليه وجب الحذر ومعرفة حقيقة تلك المنشورات و كل ما له صلة بما سبق ذكره، وبالتالي إحباط كل محاولة للنيل من مقدساتنا الوطنية والمصالح العليا للبلاد واللحمة المجتمعية''.