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عاجل..اعتقال المهاجر المغربي اللي قتل مراتو بمطرقة بفاس

بتاريــخ : 16 يوليوز 2018 / 21:01 عاجل..اعتقال المهاجر المغربي اللي قتل مراتو بمطرقة بفاس | حوادث و حقوق
عاجل..اعتقال المهاجر المغربي اللي قتل مراتو بمطرقة بفاس
تمكنت مصالح مفوضية الشرطة بالفنيدق، بتنسيق مع نظيرتها بولاية أمن فاس، زوال اليوم الاثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 65 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة ضرب وجرح عمدي مفضي إلى الموت في حق

"شوف تيفي"

تمكنت مصالح مفوضية الشرطة بالفنيدق، بتنسيق مع نظيرتها بولاية أمن فاس، زوال اليوم الاثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 65 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة ضرب وجرح عمدي مفضي إلى الموت في حق زوجته.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح ولاية أمن فاس كانت قد عاينت بتاريخ 14 يوليوز الجاري جثة الضحية البالغة من العمر 58 سنة، حيث تبين أنها تعرضت للضرب والجرح المفضي إلى الموت باستعمال أداة راضة، في وقت قادت التحريات والأبحاث المكثفة التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية إلى تحديد مكان الزوج باعتباره المشتبه به الرئيسي، قبل توقيفه زوال اليوم على متن سيارة خفيفة بمدينة الفنيدق.

وأضاف البلاغ أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الجريمة.

تجدر الإشارة إلى أن "شوف تيفي"، كشفت قبل يومين عن التفاصيل الكاملة الخاصة بهذه الجريمة التي هزت مدينة فاس، والتي كان بطلها مهاجر مغربي مقيم بفرنسا، أقدم على قتل زوجته بواسطة مطرقة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الفنيدق المديرية العامة للأمن الوطني الزوجة

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