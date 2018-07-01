الرباح : النجاعة الطاقية ستمكن الدولة من خفض فاتورتها الطاقية ﻿

قال وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز الرباح، اليوم الاثنين بالرباط، إن النجاعة الطاقية ستمكن الدولة من خفض والتحكم أكثر في فاتورتها الطاقية.

شــوف تيفي

قال وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز الرباح، اليوم الاثنين بالرباط، إن النجاعة الطاقية ستمكن الدولة من خفض والتحكم أكثر في فاتورتها الطاقية.

وأوضح الرباح خلال ورشة موضوعاتية حول "النجاعة الطاقية في الصناعة: تجارب ناجحة وآليات المواكبة"، أن التجارب الناجحة في هذا المجال كشفت عن إسهامها في تقليص الفاتورة الطاقية إلى 30 في المئة، من خلال تغيير ثقافة استهلاك الطاقة في المقاولة والدورات الصناعية أو نوعية الطاقة المستخدمة، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأضاف أن هذه الورشة المنظمة بشراكة مع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، تكتسي أهمية في التعريف بثقافة النجاعة الطاقية في مختلف المجالات التي تعد بإحداث مناصب للشغل وتحقيق مردودية الاستثمارات وتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وشكلت هذه الورشة التي تندرج في إطار سلسلة لقاءات تروم النهوض بالنجاعة الطاقية في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، مناسبة لتبادل التجارب الناجحة في هذا المجال، خاصة سبل إعادة دينامية سوق الصناعة من أجل تنافسية أفضل، ومكافحة التغيرات المناخية.