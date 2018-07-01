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كومندو أمني يعتقل متهما خطيرا بعد مقاومة شرسة فوق الأسطح بويسلان

بتاريــخ : 16 يوليوز 2018 / 19:10 كومندو أمني يعتقل متهما خطيرا بعد مقاومة شرسة فوق الأسطح بويسلان | حوادث و حقوق
كومندو أمني يعتقل متهما خطيرا بعد مقاومة شرسة فوق الأسطح بويسلان
تمكن كومندو أمني بمفوضية أمن ويسلان فجر اليوم الاثنين من اعتقال الرأس المدبر لعمليات السرقة التي استهدفت 15 مستخدمة تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض على مستوى حدود النفوذ الترابي بين الدرك الملكي

شوف تيفي: عبد الرحمن بن دياب

 تمكن كومندو أمني بمفوضية أمن ويسلان فجر اليوم الاثنين من اعتقال الرأس المدبر لعمليات السرقة التي استهدفت 15 مستخدمة تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض على مستوى حدود النفوذ الترابي بين الدرك الملكي والأمن الوطني.

وقد لقي الأمنيون مقاومة شرسة من طرف المتهم الشهير بلقب "ولد حليمة"، قبل إيقافه بسطح منزل بكاريان زيدان التابع لجماعة ويسلان، وبحوزته سلاح أبيض من الحجم الكبير "زبارة".

وكانت عناصر الأمن والاستعلامات العامة بالمفوضية المذكورة، قد أجرت العديد من الأبحاث والتحريات بعد اعتقال شريك المتهم ولد حليمة، لتنصب كمينا محكما، مكن من إيقافه دون أي خسائر تذكر.

وقد تم وضع المتهم رهن تدابير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، لتعميق البحث، وتمكين الضحايا من التعرف عليه ومواجهته، ومعرفة شركائه في هاته العصابة الإجرامية الخطيرة.

والجذير بالذكر أن المتهم الموقوف، والذي يعتبر أخطر عناصر هاته العصابة حسب تصريحات ساكنة ويسلان والمتتبعين للشأن الأمني بمكناس، لم يكمل بعد ربيعه الثامن عشر، الأمر الذي بات يطرح نفسه بنفسه وبإلحاح حول قانونية التعامل مع مثل هاته الحالات، خصوصا بعد تنامي ظاهرة الإجرام والسرقات المشددة بظروف الليل والتعدد والتسلق واستعمال السلاح الأبيض من طرف القاصرين، المتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة، والذين يستفيدون من امتيازات خاصة وفق المنظومة الجنائية المغربية، مما يدفع بالعديد منهم إلى التمادي في خرق القانون وارتكاب الجنح والجنايات.

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شوف تيفي المغرب كومندو أمني ويسلان اعتقال الرأس المدبر التهديد بالسلاح الأبيض

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