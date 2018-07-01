نبيل بنعبد الله يقاضي رفيقا له بحزب التقدم والاشتراكية ويطالبه بغرامة مالية قدرها 100 مليون ﻿

تم تأجيل النطق بالحكم في القضية التي رفعها نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية في حق ''عزيز الدروش''،عضو اللجنة المركزية في نفس الحزب إلى يوم 10 شتنبر 2018.

شوف تيفي: جمال الديابي

تم تأجيل النطق بالحكم في القضية التي رفعها نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية في حق "عزيز الدروش"،عضو اللجنة المركزية في نفس الحزب إلى يوم 10 شتنبر 2018.

وقد تم تأجيل هذه المحاكمة بعد جلستين، طالب فيها نبيل بنعبد الله بتعويض مالي قدره 100 مليون، وفق تصريح هاتفي لـ"عزيز الدروش" أدلى به لـ"شوف تيفي" اليوم الاثنين 16 يوليوز 2018، حيث صرح قائلا "الأمين العام للحزب الشيوعي يقاضي عضوا قياديا في حزبه، ويحاول إسكاته ومنعه من حرية الرأي والتعبير في الفيسبوك، ويتابعني بقانون الصحافة بتهمة السب والقذف والتشهير، في قضايا من حقي أن أستفسر عنها كافتحاص ميزانية الحزب، والجمعيات التابعة للحزب وغيرها من المؤسسات...، وعوض أن يقدم الأمين العام للحزب إجابات واضحة عن استفساراتي يطالبني بتعويض مالي قدره 100 مليون".

وأضاف ذات المتحدث "إنها سابقة في تاريخ الأحزاب السياسية عموما والأحزاب الاشتراكية والشيوعية خصوصا، فكيف يعقل أن من يدعي أنه يدافع عن حقوق الكادحين والفقراء والطبقة الشغيلة، أن يكون له كل هذا الجشع والطمع، لمجرد أنني اختلفت معه في الرأي؟". وزاد عضو اللجنة المركزية بحزب التقدم والاشتراكية:" ثم إنه من المعلوم أن في القضايا السياسية عالميا، تتم مطالبة الطرف الآخر بدرهم رمزي، وليس 100 مليون لكي يخرسني عن قول الحق الذي تربيت عليه رفقته في حزب علي يعتة لمدة 40 عاما، وهذه هي القيم التي تربينا عليها جميعا".