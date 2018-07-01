عاجل..كسيدة خايبة بزاف: زوج فقد السيطرة على مقود السيارة وتقلبات بيهم.. ومراتو الحامل ماتت ضواحي قلعة السراغنة ﻿

شهدت الطريق الرابطة بين منطقتي سيدي رحال والعطاوية بإقليم قلعة السراغنة، قبل قليل من يومه الاثنين 16 يوليوز، حادثة سير مروعة، راحت ضحيتها سيدة حامل، عقب انقلاب سيارة من نوع ''كولف''، بعد أن فقد زوجها

''شوف تيفي''

شهدت الطريق الرابطة بين منطقتي سيدي رحال والعطاوية بإقليم قلعة السراغنة، قبل قليل من يومه الاثنين 16 يوليوز، حادثة سير مروعة، راحت ضحيتها سيدة حامل، عقب انقلاب سيارة من نوع ''كولف''، بعد أن فقد زوجها السيطرة على المقود.

وأوضح مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن الزوج البالغ من العمر 36 سنة، فقد السيطرة على المقود، ما تسبب في إصابته بجروح متفاوتة الخطورة، ومصرع زوجته البالغة من العمر قيد حياتها 25 سنة بمكان الحادث.

وأكد ذات المصدر أن مصالح الدرك الملكي، حلت بمكان الحادث، وعاينت جثة الزوجة التي تم نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بقلعة السراغنة.