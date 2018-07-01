عاجل..فضيحة جديدة تهز قلعة السراغنة: شاب شد طفل وغتاصبو بعدما حضروا لواحد العرس+تفاصيل جديدة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، يومه الإثنين، أن مصالح الدرك الملكي التابع لمدينة العطاوية بإقليم قلعة السراغنة، أوقفت شابا في عقده الثاني، يشتبه في تورطه في اغتصاب طفل قاصر بمنطقة خلاء، مباشرة بعد

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع، يومه الإثنين، أن مصالح الدرك الملكي التابع لمدينة العطاوية بإقليم قلعة السراغنة، أوقفت شابا في عقده الثاني، يشتبه في تورطه في اغتصاب طفل قاصر بمنطقة خلاء، مباشرة بعد حضورهما لعرس أقيم بجماعة الدوز.

وأوضح المصدر ذاته أن المعني بالأمر، كان في حالة غير طبيعية، وقام باستدراج الطفل البالغ من العمر 15 سنة إلى منطقة خلاء مباشرة بعد مغاردتهما لعرس بالجماعة المذكورة، ليقوم بممارسة الجنس عليه بالقوة، متسببا في هتك عرضه.

وأكد ذات المصدر أن مصالح الدرك الملكي وبأمر من النيابة العامة، قامت بإيقاف الشاب البالغ من العمر 24 سنة، ووضعته تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه.