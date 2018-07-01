 عاجل..فضيحة جديدة تهز قلعة السراغنة: شاب شد طفل وغتاصبو بعدما حضروا لواحد العرس+تفاصيل جديدة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..فضيحة جديدة تهز قلعة السراغنة: شاب شد طفل وغتاصبو بعدما حضروا لواحد العرس+تفاصيل جديدة | حوادث و حقوق

عاجل..فضيحة جديدة تهز قلعة السراغنة: شاب شد طفل وغتاصبو بعدما حضروا لواحد العرس+تفاصيل جديدة

الملك يهنئ الرئيس ماكرون بمناسبة فوز المنتخب الفرنسي بنهائي كأس العالم | بوليتيك

الملك يهنئ الرئيس ماكرون بمناسبة فوز المنتخب الفرنسي بنهائي كأس العالم

فيديو جنسي فاضح يهز مراكش..مولات رياض دارت فيديو ديال البورنو مع أجنبي | حوادث و حقوق

فيديو جنسي فاضح يهز مراكش..مولات رياض دارت فيديو ديال البورنو مع أجنبي

بسبب فضيحة جنسية وزيـر بريطاني يقدم استقالته | دولي

بسبب ''فضيحة جنسية'' وزيـر بريطاني يقدم استقالته

ضـــربة معلـــم.. وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي يصادقون على قرارهم بملاءمة الاتفاق الفلاحي مع المملكة بشكل يدمج الصحراء المغربية | بوليتيك

ضـــربة معلـــم.. وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي يصادقون على قرارهم بملاءمة الاتفاق

بالفيديو..عمل بطولي: شوفو كيفاش عتقو سيدة من الغرق بشاطئ الصخيرات‎ | حوادث و حقوق

بالفيديو..عمل بطولي: شوفو كيفاش عتقو سيدة من الغرق بشاطئ الصخيرات‎

حامي الدين يهاجم الشيخ بيد الله ويتهمه بـالانفصالي والمرتزق باسم الوطن | بوليتيك

حامي الدين يهاجم الشيخ بيد الله ويتهمه بـ''الانفصالي والمرتزق باسم الوطن''

رفاق الميلودي يهيكلون مكاتبهم الجهوية الثلاث لقطاع سيارات الأجرة بمكناس | مجتمع

رفاق الميلودي يهيكلون مكاتبهم الجهوية الثلاث لقطاع سيارات الأجرة بمكناس

يتيمتان تعرضتا للتعنيف والنصب والاحتيال في قضية إرث من جدتهما وعماتهما بعد وفاة الجد بحي يعقوب المنصور بالرباط + فيديو | مجتمع

يتيمتان تعرضتا للتعنيف والنصب والاحتيال في قضية إرث من جدتهما وعماتهما بعد وفاة الجد بحي يعقوب

كيف يمكن أن تصبح معارضا في المغرب بنقرة واحدة

عاجل..فضيحة جديدة تهز قلعة السراغنة: شاب شد طفل وغتاصبو بعدما حضروا لواحد العرس+تفاصيل جديدة

بتاريــخ : 16 يوليوز 2018 / 16:53 عاجل..فضيحة جديدة تهز قلعة السراغنة: شاب شد طفل وغتاصبو بعدما حضروا لواحد العرس+تفاصيل جديدة | حوادث و حقوق
عاجل..فضيحة جديدة تهز قلعة السراغنة: شاب شد طفل وغتاصبو بعدما حضروا لواحد العرس+تفاصيل جديدة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، يومه الإثنين، أن مصالح الدرك الملكي التابع لمدينة العطاوية بإقليم قلعة السراغنة، أوقفت شابا في عقده الثاني، يشتبه في تورطه في اغتصاب طفل قاصر بمنطقة خلاء، مباشرة بعد

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع، يومه الإثنين، أن مصالح الدرك الملكي التابع لمدينة العطاوية بإقليم قلعة السراغنة، أوقفت شابا في عقده الثاني، يشتبه في تورطه في اغتصاب طفل قاصر بمنطقة خلاء، مباشرة بعد حضورهما لعرس أقيم بجماعة الدوز.

وأوضح المصدر ذاته أن المعني بالأمر، كان في حالة غير طبيعية، وقام باستدراج الطفل البالغ من العمر 15 سنة إلى منطقة خلاء مباشرة بعد مغاردتهما لعرس بالجماعة المذكورة، ليقوم بممارسة الجنس عليه بالقوة، متسببا في هتك عرضه.

وأكد ذات المصدر أن مصالح الدرك الملكي وبأمر من النيابة العامة، قامت بإيقاف الشاب البالغ من العمر 24 سنة، ووضعته تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي النيابة العامة العطاوية قلعة السراغنة قاصر الدرك الملكي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فيديو جنسي فاضح يهز مراكش..مولات رياض دارت فيديو ديال البورنو مع أجنبي | حوادث و حقوق

فيديو جنسي فاضح يهز مراكش..مولات رياض دارت فيديو ديال البورنو مع أجنبي

بالفيديو..عمل بطولي: شوفو كيفاش عتقو سيدة من الغرق بشاطئ الصخيرات‎ | حوادث و حقوق

بالفيديو..عمل بطولي: شوفو كيفاش عتقو سيدة من الغرق بشاطئ الصخيرات‎

عاجل.. هاذ شي بزاف..بعد رضيع شيشاوة: وفاة طفلة بقلعة السراغنة تكشف عن تعرضها للاغتصاب +صورة | حوادث و حقوق

عاجل.. هاذ شي بزاف..بعد رضيع شيشاوة: وفاة طفلة بقلعة السراغنة تكشف عن تعرضها للاغتصاب +صورة

عاجل وحصري..إخضاع جثة الرضيع اللي قالوا مات بسبب الاعتداء الجنسي بشيشاوة للتشريح الطبي | حوادث و حقوق

عاجل وحصري..إخضاع جثة الرضيع اللي قالوا مات بسبب الاعتداء الجنسي بشيشاوة للتشريح الطبي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عندما يبكي الرجال..أول فيديو لوالد طفلة قلعة السراغنة اللي ماتت وتعرضت للاغتصاب | بــووز
منذ 12 دقيقة

عندما يبكي الرجال..أول فيديو لوالد طفلة قلعة السراغنة اللي ماتت وتعرضت للاغتصاب

بالفيديو ..مغربية مزوجة بأجنبي: عاونوني راجلي أسترالي سلخني وتكرفس عليا وشردني أنا ولادي | بــووز

بالفيديو ..مغربية مزوجة بأجنبي: ''عاونوني راجلي أسترالي سلخني وتكرفس عليا وشردني أنا ولادي''

فيديو مثير يوثق للصراع الخطير بين نزلاء خيرية البرنوصي فكازا وساكنة دوار بولحيا | بــووز

فيديو مثير يوثق للصراع الخطير بين نزلاء خيرية البرنوصي فكازا وساكنة دوار بولحيا

بالفيديو..سائقو سيارات الأجرة الصغيرة بفاس يقاطعون البوانتاج | خارج البلاطو

بالفيديو..سائقو سيارات الأجرة الصغيرة بفاس يقاطعون ''البوانتاج''

﻿

آخر المستجدات

عاجل..فضيحة جديدة تهز قلعة السراغنة: شاب شد طفل وغتاصبو بعدما حضروا لواحد العرس+تفاصيل جديدة | حوادث و حقوق
منذ 27 دقيقة

عاجل..فضيحة جديدة تهز قلعة السراغنة: شاب شد طفل وغتاصبو بعدما حضروا لواحد العرس+تفاصيل جديدة

الملك يهنئ الرئيس ماكرون بمناسبة فوز المنتخب الفرنسي بنهائي كأس العالم | بوليتيك

الملك يهنئ الرئيس ماكرون بمناسبة فوز المنتخب الفرنسي بنهائي كأس العالم

فيديو جنسي فاضح يهز مراكش..مولات رياض دارت فيديو ديال البورنو مع أجنبي | حوادث و حقوق

فيديو جنسي فاضح يهز مراكش..مولات رياض دارت فيديو ديال البورنو مع أجنبي

بسبب فضيحة جنسية وزيـر بريطاني يقدم استقالته | دولي

بسبب ''فضيحة جنسية'' وزيـر بريطاني يقدم استقالته

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.