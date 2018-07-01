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الملك يهنئ الرئيس ماكرون بمناسبة فوز المنتخب الفرنسي بنهائي كأس العالم

بتاريــخ : 16 يوليوز 2018 / 16:52 الملك يهنئ الرئيس ماكرون بمناسبة فوز المنتخب الفرنسي بنهائي كأس العالم | بوليتيك
الملك يهنئ الرئيس ماكرون بمناسبة فوز المنتخب الفرنسي بنهائي كأس العالم
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة لرئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، وذلك بمناسبة الفوز الذي حققه المنتخب الفرنسي لكرة القدم برسم نهائي كأس العالم بروسيا.

شوف تيفي

 بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة لرئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، وذلك بمناسبة الفوز الذي حققه المنتخب الفرنسي لكرة القدم برسم نهائي كأس العالم بروسيا.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، للرئيس إيمانويل ماكرون وللشعب الفرنسي الصديق عن أطيب التهاني بالفوز الكبير الذي حققه المنتخب الفرنسي أمام نظيره الكرواتي، خلال المباراة النهائية لكأس العالم.

ومما جاء في برقية الملك "خلال هذه المنافسات، اكتشف العالم بأسره منتخبا فرنسيا يتألف من لاعبين شباب، يتحلون بالموهبة والقتالية. وإنني لأعرب لهم ولمؤطريهم عن أخلص التهاني على هذا الإنجاز الرائع".

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