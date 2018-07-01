فيديو جنسي فاضح يهز مراكش..مولات رياض دارت فيديو ديال البورنو مع أجنبي ﻿

تفاجأت ساكنة مدينة مراكش، يومه الاثنين 16 يوليوز 2018، بانتشار مقطع فيديو جنسي جد صادم، بتطبيق ''واتساب''، يوثق لممارسة جنسية فاضحة، جمعت بين سيدة وأجنبي.

"شوف تيفي"

تفاجأت ساكنة مدينة مراكش، يومه الاثنين 16 يوليوز 2018، بانتشار مقطع فيديو جنسي جد صادم، بتطبيق "واتساب"، يوثق لممارسة جنسية فاضحة، جمعت بين سيدة وأجنبي.

وحسب المعطيات المتداولة مع هذا الفيديو الذي قيل إنه شبيه بالفيديوهات "البورنوغرافية"، فإن بطلته صاحبة "رياض"، وقد قام أحد النزلاء الأجانب بتصويره خلال ممارسته الجنس معها.

ويظهر الفيديو الفاضح الذي نتحفظ عن نشره، صاحبة "الرياض" عارية وهي تداعب عضوها التانسلي بواسطة عضو ذكري بلاستيكي، في حين تكلف الأجنبي بتصويرها وتبادل أطراف الحديث معها.