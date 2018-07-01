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بسبب ''فضيحة جنسية'' وزيـر بريطاني يقدم استقالته

بتاريــخ : 16 يوليوز 2018 / 16:17 بسبب فضيحة جنسية وزيـر بريطاني يقدم استقالته | دولي
بسبب ''فضيحة جنسية'' وزيـر بريطاني يقدم استقالته
اضطر وزير المشروعات الصغيرة في بريطانيا أندرو غريفيث، لتقديم استقالته من منصبه بعد افتضاح أمر رسائل نصية ذات طبيعة جنسية أرسلها إلى فتاتين.

شوف تيفي

اضطر وزير المشروعات الصغيرة في بريطانيا أندرو غريفيث، لتقديم استقالته من منصبه بعد افتضاح أمر رسائل نصية ذات طبيعة جنسية أرسلها إلى فتاتين.

 ونشرت عدة صحف إنجليزية، بينها ''صنداي ميرور''، نص هذه الرسائل. وأعرب الوزير البريطاني عن شعوره ''بالعار'' لما جاء في نص هذه الرسائل، واعتذر الوزير المستقيل عما تسبب فيه من ''حرج كبير'' لرئيسة الوزراء تيريزا ماي في إطار نفس التصريحات التي نشرتها الصحيفة البريطانية، وأكد أن سلوكه تسبب في ''محنة لا توصف'' لزوجته وأسرته التي يدين لها بكل شيء.

 يشـــار أن الوزير غريفيث يتبع لصفوف المعارضة في حزب المحافظين، وكان من أكثر المؤثرين في الفترة من 2004 إلى 2006. كان قد تعرف على امرأتين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأرسل لإحداهن رسائل غرامية وفيديو يحتوي على مقاطع جنسية.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي وزير يريطاني فضيحة جنسية رسائل نصية

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