 ضـــربة معلـــم.. وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي يصادقون على قرارهم بملاءمة الاتفاق الفلاحي مع المملكة بشكل يدمج الصحراء المغربية ﻿
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ضـــربة معلـــم.. وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي يصادقون على قرارهم بملاءمة الاتفاق الفلاحي مع المملكة بشكل يدمج الصحراء المغربية

بتاريــخ : 16 يوليوز 2018 / 15:49 ضـــربة معلـــم.. وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي يصادقون على قرارهم بملاءمة الاتفاق الفلاحي مع المملكة بشكل يدمج الصحراء المغربية | بوليتيك
ضـــربة معلـــم.. وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي يصادقون على قرارهم بملاءمة الاتفاق الفلاحي مع المملكة بشكل يدمج الصحراء المغربية
علم من مصدر أوروبي، أن مجلس وزراء الشؤون الخارجية للبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صادق اليوم الإثنين، ببروكسل، على قراره بملاءمة اتفاق الشراكة والاتفاق الفلاحي مع المملكة بشكل يدمج، صراحة،

شوف تيفي: (و.م.ع)


علم من مصدر أوروبي، أن مجلس وزراء الشؤون الخارجية للبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صادق اليوم الإثنين، ببروكسل، على قراره بملاءمة اتفاق الشراكة والاتفاق الفلاحي مع المملكة بشكل يدمج، صراحة، الصحراء المغربية.

وأوضح المصدر ذاته، أن الأمر يتعلق بإجراء، يتماشى مع قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي حول اتفاق تحرير المنتوجات الفلاحية وغيرها، الصادر في 21 دجنبر 2016، والذي يروم تكريس توسيع التفضيلات التعريفية في الصحراء المغربية في النصوص.

واعتبر أن هذا القرار يهدف، في نفس الوقت، إلى تعزيز الأساس القانوني للتصدير نحو الاتحاد الأوروبي لمنتوجات الأقاليم الجنوبية مع تفضيلات تجارية، ودعم تنمية هذه الجهات.

وأبرز المصدر ذاته، أن قرار وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي الذين طلبوا من البرلمان الأوروبي المصادقة عليه في أقرب الآجال، سيمكن الاتحاد الأوروبي أيضا من " مواصلة تنشيط شراكته مع المغرب، ويحدد الطريق التي يجب اتباعها بالنسبة لاتفاق الصيد البحري بين الشريكين في الأشهر القادمة ".

 

 

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