حامي الدين يهاجم الشيخ بيد الله ويتهمه بـ''الانفصالي والمرتزق باسم الوطن'' ﻿

رد عبد العلي حامي الدين، القيادي في العدالة والتنمية على ما جاء في مقال حول ''الملكية تعيق التقدم '' نشره الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة في بعض الصحف الوطنية، قائلا '' لم أَجِد متملقا

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رد عبد العلي حامي الدين، القيادي في العدالة والتنمية على ما جاء في مقال حول ''الملكية تعيق التقدم '' نشره الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة في بعض الصحف الوطنية، قائلا '' لم أَجِد متملقا منتهزا لفرصة إثبات ولائه للوطن وللملكية مثل ما وجدت وقرأت على لسان قائد فاشل لحزب فاشل تم دعمه من طرف السلطة جهارا ومع ذلك تم دحره من طرف أصوات الناخبين..''.

وأضــاف في ذات التدوينة ''هذا الشخص يجر وراءه تاريخا من الفكر الانفصالي الحاقد على وحدة الوطن والأمة ولازالت تربطه علاقات القرابة مع انفصاليي اليوم..لاحاجة لكي نتهمك بالتقية لكن يكفي أن مرتزقة الوطن بالأمس يتحينون الفرصة للتزلف للملكية والتملق لها ليضعوا أنفسهم في موقع الشبهة ..''

وتـــابع ''هناك فرق بين أن تكتب انطلاقا من قناعة واضحة وبين أن يتم استكتابك أنت وأمثالك من طرف الدوائر المعلومة'' وأردف ''الذي يكتب انطلاقا من قناعات أصيلة لا يحتاج إلى لغة الحقد والكراهية وإنما يسعى إلى الإقناع بفكرته وحشد الأدلة اللازمة التي تجد طريقها منسابة إلى عقل القارئ الذكي والفطن الذي لم تعد تنطلي عليه عبارات المرتزقة الجدد''.