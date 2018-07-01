 رفاق الميلودي يهيكلون مكاتبهم الجهوية الثلاث لقطاع سيارات الأجرة بمكناس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

رفاق الميلودي يهيكلون مكاتبهم الجهوية الثلاث لقطاع سيارات الأجرة بمكناس | مجتمع

رفاق الميلودي يهيكلون مكاتبهم الجهوية الثلاث لقطاع سيارات الأجرة بمكناس

يتيمتان تعرضتا للتعنيف والنصب والاحتيال في قضية إرث من جدتهما وعماتهما بعد وفاة الجد بحي يعقوب المنصور بالرباط + فيديو | مجتمع

يتيمتان تعرضتا للتعنيف والنصب والاحتيال في قضية إرث من جدتهما وعماتهما بعد وفاة الجد بحي يعقوب

عاجل.. المخرج المغربي عبد الرحمان ملين مبدع سلسلة من دار لدار الشهيرة في ذمة الله | ثقافة و فنون

عاجل.. المخرج المغربي عبد الرحمان ملين مبدع سلسلة ''من دار لدار'' الشهيرة في ذمة الله

عاجل.. هاذ شي بزاف..بعد رضيع شيشاوة: وفاة طفلة بقلعة السراغنة تكشف عن تعرضها للاغتصاب +صورة | حوادث و حقوق

عاجل.. هاذ شي بزاف..بعد رضيع شيشاوة: وفاة طفلة بقلعة السراغنة تكشف عن تعرضها للاغتصاب +صورة

عاجل وحصري..إخضاع جثة الرضيع اللي قالوا مات بسبب الاعتداء الجنسي بشيشاوة للتشريح الطبي | حوادث و حقوق

عاجل وحصري..إخضاع جثة الرضيع اللي قالوا مات بسبب الاعتداء الجنسي بشيشاوة للتشريح الطبي

حصري..الخبرة الطبية تفضح بنت مسؤول كبير بجماعة العدل والإحسان..والقضية فيها الجنس وافتضاض البكارة (تفاصيل صادمة) | حوادث و حقوق

حصري..الخبرة الطبية تفضح بنت مسؤول كبير بجماعة العدل والإحسان..والقضية فيها الجنس وافتضاض البكارة

مجلس المستشارين يعقد جلسة لتقديم تقريري اللجنتين النيابيتين لتقصي الحقائق | بوليتيك

مجلس المستشارين يعقد جلسة لتقديم تقريري اللجنتين النيابيتين لتقصي الحقائق

فيديو داير ضجة في المغرب كايوثق للحظة تعرض فنانة مغربية لاعتداء خطير على المباشر | حوادث و حقوق

فيديو داير ضجة في المغرب كايوثق للحظة تعرض فنانة مغربية لاعتداء خطير على المباشر

بعد أسبوع على الإختفاء.. مصالح الشرطة بأصيلة تعثر على الفتاة القاصر ابنة مسؤول بارز في العدل والإحسان رفقة عشيقها وهافين | حوادث و حقوق

بعد أسبوع على الإختفاء.. مصالح الشرطة بأصيلة تعثر على الفتاة القاصر ابنة مسؤول بارز في العدل

كيف يمكن أن تصبح معارضا في المغرب بنقرة واحدة

رفاق الميلودي يهيكلون مكاتبهم الجهوية الثلاث لقطاع سيارات الأجرة بمكناس

بتاريــخ : 16 يوليوز 2018 / 14:09 رفاق الميلودي يهيكلون مكاتبهم الجهوية الثلاث لقطاع سيارات الأجرة بمكناس | مجتمع
رفاق الميلودي يهيكلون مكاتبهم الجهوية الثلاث لقطاع سيارات الأجرة بمكناس
في إطار فعاليات المؤتمر الجهوي الثاني لقطاع سيارة الأجرة، وتحت شعار ''الجهوية المتقدمة رافعة أساسية للنهوض بالأوضاع المادية والمهنية لسائقي سيارات الأجرة''، أشرف عبد الله مشكور الكاتب الجهوي

شوف تيفي: عبد الرحمن بن دياب

 

في إطار فعاليات المؤتمر الجهوي الثاني لقطاع سيارة الأجرة، وتحت شعار "الجهوية المتقدمة رافعة أساسية للنهوض بالأوضاع المادية والمهنية لسائقي سيارات الأجرة"، أشرف عبد الله مشكور الكاتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بمكناس بحضور مولود الشاهي الكاتب العام الوطني للقطاع، على تجديد المكاتب التنفيذية لقطاع سيارات الأجرة بجهات فاس مكناس، الشرق، ودرعة تافيلالت، حيث تم انتخاب كمالي بنسالم، عزيز الداودي، ومراد محيرش كتابا جهويين على المكاتب المذكورة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار استكمال الهياكل التنظيمية لنقابة الاتحاد المغربي للشغل وتجديد نخبها وضخ دماء جديدة في مكاتبها، بهدف الانكباب على المشاكل التي يتخبط فيها السائقون المهنيون، وما يعانوه من غياب لأبسط شروط التأمين من تقاعد وتغطية صحية، بالإضافة إلى القانون المنظم، الذي يعرف العديد من الفراغات القانونية والتأويلات المفتوحة والاجتهادات المتضاربة، مما يضع السائق المهني بين مطرقة وزارة الداخلية وسندان القضاء، خصوصا فيما يتعلق بالمذكرة 61 التي خلقت جدلا كبيرا، وأسيئ فهمها والتعامل بها في العديد من الملفات، الأمر الذي دفع المهنيين وبإلحاح للمطالبة بإخراج قانون منظم لقطاع سيارات الأجرة، ومنصف للمهنيين خصوصا فيما يتعلق بتدبير رخص الاستغلال.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب رفاق الميلودي يجددون مكاتبهم الجهوية مكناس

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

يتيمتان تعرضتا للتعنيف والنصب والاحتيال في قضية إرث من جدتهما وعماتهما بعد وفاة الجد بحي يعقوب المنصور بالرباط + فيديو | مجتمع

يتيمتان تعرضتا للتعنيف والنصب والاحتيال في قضية إرث من جدتهما وعماتهما بعد وفاة الجد بحي يعقوب المنصور بالرباط + فيديو

طقس حار ودرجات الحرارة تترواح بين 40و 46 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الاثنين | مجتمع

طقس حار ودرجات الحرارة تترواح بين 40و 46 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الاثنين

بادرة رائعة..جمعية مغربية تطلق حملة لشراء أضحية العيد للفقراء والمعوزين | مجتمع

بادرة رائعة..جمعية مغربية تطلق حملة لشراء أضحية العيد للفقراء والمعوزين

فضيحة وبالصورة ..بلاحشمة بلاحيا.. مليكة مزان تتحدث عن ممارسة الجنس فوق السرير الكردي | مجتمع

فضيحة وبالصورة ..بلاحشمة بلاحيا.. مليكة مزان تتحدث عن ممارسة الجنس فوق السرير الكردي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بحضور أشهر الفنانين المغاربة..أجواء رائعة واحتفالية في اليوم الأول من مهرجان الراي بمدينة وجدة | خارج البلاطو
منذ 4 ساعات

بحضور أشهر الفنانين المغاربة..أجواء رائعة واحتفالية في اليوم الأول من مهرجان الراي بمدينة وجدة

فيديو يشعل الفيسبوك..حراكة نصبو عليهم وخرجوهم فشاطئ مدينة طنجة..شوفو رد الفعل ديالهم بعدما عتاقدو أنهم وصلو لإسبانيا | قنوات أخرى

فيديو يشعل الفيسبوك..حراكة نصبو عليهم وخرجوهم فشاطئ مدينة طنجة..شوفو رد الفعل ديالهم بعدما عتاقدو أنهم وصلو لإسبانيا

ربورتاج: مصطافو شاطئ السعادة بعين السبع فكازا كايتشكاو من التلوث بسبب الواد الحار والروائح الكريهة | روبورتاج

ربورتاج: مصطافو شاطئ السعادة بعين السبع فكازا كايتشكاو من التلوث بسبب الواد الحار والروائح الكريهة

بعد شجرة ساحة ماريشال..أقدم شجرة فحي المعاريف فكازا طاحت (فيديو) | بــووز

بعد شجرة ساحة ماريشال..أقدم شجرة فحي المعاريف فكازا طاحت (فيديو)

﻿

آخر المستجدات

رفاق الميلودي يهيكلون مكاتبهم الجهوية الثلاث لقطاع سيارات الأجرة بمكناس | مجتمع
منذ 20 دقيقة

رفاق الميلودي يهيكلون مكاتبهم الجهوية الثلاث لقطاع سيارات الأجرة بمكناس

يتيمتان تعرضتا للتعنيف والنصب والاحتيال في قضية إرث من جدتهما وعماتهما بعد وفاة الجد بحي يعقوب المنصور بالرباط + فيديو | مجتمع

يتيمتان تعرضتا للتعنيف والنصب والاحتيال في قضية إرث من جدتهما وعماتهما بعد وفاة الجد بحي يعقوب

عاجل.. المخرج المغربي عبد الرحمان ملين مبدع سلسلة من دار لدار الشهيرة في ذمة الله | ثقافة و فنون

عاجل.. المخرج المغربي عبد الرحمان ملين مبدع سلسلة ''من دار لدار'' الشهيرة في ذمة الله

عاجل.. هاذ شي بزاف..بعد رضيع شيشاوة: وفاة طفلة بقلعة السراغنة تكشف عن تعرضها للاغتصاب +صورة | حوادث و حقوق

عاجل.. هاذ شي بزاف..بعد رضيع شيشاوة: وفاة طفلة بقلعة السراغنة تكشف عن تعرضها للاغتصاب +صورة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.