رفاق الميلودي يهيكلون مكاتبهم الجهوية الثلاث لقطاع سيارات الأجرة بمكناس ﻿

في إطار فعاليات المؤتمر الجهوي الثاني لقطاع سيارة الأجرة، وتحت شعار ''الجهوية المتقدمة رافعة أساسية للنهوض بالأوضاع المادية والمهنية لسائقي سيارات الأجرة''، أشرف عبد الله مشكور الكاتب الجهوي

شوف تيفي: عبد الرحمن بن دياب

في إطار فعاليات المؤتمر الجهوي الثاني لقطاع سيارة الأجرة، وتحت شعار "الجهوية المتقدمة رافعة أساسية للنهوض بالأوضاع المادية والمهنية لسائقي سيارات الأجرة"، أشرف عبد الله مشكور الكاتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بمكناس بحضور مولود الشاهي الكاتب العام الوطني للقطاع، على تجديد المكاتب التنفيذية لقطاع سيارات الأجرة بجهات فاس مكناس، الشرق، ودرعة تافيلالت، حيث تم انتخاب كمالي بنسالم، عزيز الداودي، ومراد محيرش كتابا جهويين على المكاتب المذكورة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار استكمال الهياكل التنظيمية لنقابة الاتحاد المغربي للشغل وتجديد نخبها وضخ دماء جديدة في مكاتبها، بهدف الانكباب على المشاكل التي يتخبط فيها السائقون المهنيون، وما يعانوه من غياب لأبسط شروط التأمين من تقاعد وتغطية صحية، بالإضافة إلى القانون المنظم، الذي يعرف العديد من الفراغات القانونية والتأويلات المفتوحة والاجتهادات المتضاربة، مما يضع السائق المهني بين مطرقة وزارة الداخلية وسندان القضاء، خصوصا فيما يتعلق بالمذكرة 61 التي خلقت جدلا كبيرا، وأسيئ فهمها والتعامل بها في العديد من الملفات، الأمر الذي دفع المهنيين وبإلحاح للمطالبة بإخراج قانون منظم لقطاع سيارات الأجرة، ومنصف للمهنيين خصوصا فيما يتعلق بتدبير رخص الاستغلال.