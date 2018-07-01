يتيمتان تعرضتا للتعنيف والنصب والاحتيال في قضية إرث من جدتهما وعماتهما بعد وفاة الجد بحي يعقوب المنصور بالرباط + فيديو ﻿

تعود تفاصيل عملية النصب والاحتيال، التي تعرضت لها بنتان في عمر الزهور وأمهما من طرف أقرب المقربين لهن، عائلة الشعبي (الأجداد والعمات)، الذين بدل أن يكونوا لهن عونا وسندا بعد وفاة الأب وترك بناته

شوف تيفي : جمال الديابي

تعود تفاصيل عملية النصب والاحتيال، التي تعرضت لها بنتان في عمر الزهور وأمهما من طرف أقرب المقربين لهن، عائلة الشعبي (الأجداد والعمات)، الذين بدل أن يكونوا لهن عونا وسندا بعد وفاة الأب وترك بناته يتيمتين دون معيل، وقام (الأجداد والعمات)، بالسطو على تركة أبيهما بمكر وخداع قل نظيره في قضايا الإرث والمحاكم.

الأرملة "ع. ش"، تفتح قلبها لـ"شوف تيفي" وتحكي بحشرجة في الصوت وغصة في القلب، عن غدر الأقارب وجشع الطمع الذي يعمي العيون وتبعث بنداء إلى الجهات المعنية لرد الحق لذويه.

لقد تعرضت عائلة "ع.ش" بعد وفاة الهالك الجد "م. ش" للتعنيف ولعملية نصب واحتيال في قضية إرث وتوزيع التركة بحي يعقوب المنصور بمدينة الرباط.

وتعود تفاصيل عملية النصب، حسب الزوجة أرملة المتوفى "ع. ش"، في اتصال هاتفي بـ"شوف تيفي" يوم الجمعة 13 يوليوز، مصرحة أنه "بعد وفاة زوجي (الابن الذكر الوحيد بين أخواته) والذي كان مهندسا في الأشغال العمومية منذ عشرين سنة خلت، تدخلت أم الزوج "ز.م" بمعية زوجها الحاج ببيع الفيلا التي كنا نقطن فيها أنا وابنتاي الاثنتين وطردنا منها، واشترطا علينا إذا نحن أردنا الاستمرار في السكن بالفيلا أن نسدد سومة كرائية تقدر بـ 10 آلاف درهم شهريا، واضطررت حينها إلى إتمام دراستي بشعبة الحقوق والبحث عن عمل... تجاوزت الأمر، وحاولت الحفاظ على العلاقة مع والدي زوجي، وعدم قطع الصلة معهما، لكي لا أحرم ابنتاي من جديهما وعماتهما الستة".

وتضيف ابنة المتحدثة بنبرة حزينة "استمرت العلاقة معهم بشكل ودي طيلة هذه المدة، إلى أن تفاجأنا بعد وفاة جدي " م. ش" يوم 17 يونيو 2018، بسوء معاملة جدتنا (ز.م) وعماتنا خاصة (ن.ش) و (خ.ش) ، اللواتي قمن بالتحايل على جدنا كونه كان طريح فراش الموت لمدة سنة تقريبا، ورفضن أخذه إلى المستشفى لكي يخضع للعلاج، بمبرر أنهن يفضلن وفاته بالمنزل، عوض أن يموت بالمستشفى بعيدا عنهن"، وتؤكد أم البنتين، أن "زوجة الجد الهالك وبناته قمن باستغلال مرضه ونهبن منه ملايين طائلة وعدة عقارات ( منازل و متاجر) و رفضن تسليمنا الوثائق القانونية، علاوة على الكذب علينا طوال هذه السنوات التي كان خلالها طريح الفراش، في كل ما يخص حصتنا في الإرث التي نهبنها منا، وقمن بتوزيعها بينهن، عماتي الستة".

وقبل أسبوع تقريبا، تضيف الأرملة "طلبن منا الحضور لحفل التأبين الأربعيني، مع أنه لم يكن قد مر على وفاة الجد سوى 25 يوما، وعند وصولنا إلى المنزل وجدنا أفراد العائلة يحتفلون بنجاح ابن (ن. ش) في قسم السادس ابتدائي، دون مراعاة ولا احترام للمدة القصيرة التي مرت على وفاة الحاج، مبررين ذلك بأن الأربعينية بدعة، والأولى بهن أن يفرحن بالأحياء على أن يحزن على الميت، وطلبن منا توقيع بعض الوثائق، وتبين لنا حينها أنهن تحايلن على أبيهن (الجد) ونهبن كل ممتلكاته، وعندما طالبناهن بحقنا، ردت "ن.ش" بـ"أن لا نصيب لنا من الإرث". وتضيف، "بعدها قمن بطردنا من البيت و قمن بضربنا وتعنيفنا ووصفنا بألفاظ نابية يخجل المرء على ذكرها".

أردت الالتجاء إلى القضاء، تضيف الأرملة، وتوكيل محام لرد حقي وحق ابنتاي، البالغتان من العمر الآن (20 و23 سنة)، مما تعرضن له من تحايل ونصب من طرف أقرب المقربين لهما، عماتهما وجدتهما، تضيف الأرملة، "فاجأني المحامي بأن حقنا ضاع ولا نملك أي شيء مما تركه الهالك جد ابنتاي".