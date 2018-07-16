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عاجل.. هاذ شي بزاف..بعد رضيع شيشاوة: وفاة طفلة بقلعة السراغنة تكشف عن تعرضها للاغتصاب +صورة

بتاريــخ : 16 يوليوز 2018 / 13:24 عاجل.. هاذ شي بزاف..بعد رضيع شيشاوة: وفاة طفلة بقلعة السراغنة تكشف عن تعرضها للاغتصاب +صورة | حوادث و حقوق
عاجل.. هاذ شي بزاف..بعد رضيع شيشاوة: وفاة طفلة بقلعة السراغنة تكشف عن تعرضها للاغتصاب +صورة
بعد ساعات من تداول فرضية وفاة رضيع بشيشاوة نتيجة تعرضه لاعتداء جنسي، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، فارقت الحياة هي الأخرى أمس الأحد 15 يوليوز، بمستعجلات المستشفى

"شوف تيفي"

بعد ساعات من تداول فرضية وفاة رضيع بشيشاوة نتيجة تعرضه لاعتداء جنسي، علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، فارقت الحياة هي الأخرى أمس الأحد 15 يوليوز، بمستعجلات المستشفى الإقليمي بقلعة السراغنة، نتيجة تعرضها للسعة "عقرب"، مشيرا إلى أن المثير والخطير في واقعة وفاة الطفلة، هو اكتشاف الطبيب المشرف على حالتها وجود أثار اعتداء جنسي في دبرها، تؤكد تعرضها لهتك العرض والاغتصاب خلال الأيام القليلة الماضية.

وأبرز المصدر ذاته أن والد الطفلة المسماة قيد حياتها "هدى"، وجه أصابع الاتهام لزوجته التي غادرت منزل الأسرة بسبب خلاف وقع بينهما مؤخرا، بأنها كانت سببا وراء تعرض ابنته للاعتداء الجنسي بسبب الإهمال، ولهذا طالب بالتشريح الطبي لفلذة كبده والتي تم نقل جثتها يومه الإثنين، إلى مدينة مراكش لإخضاعها لهذا التشريح.

وأكد ذات المصدر أن مصالح الدرك الملكي بقيادة بني عامر، وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، سارعت إلى فتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات هذه النازلة الخطيرة.

‫شوف تيفي

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