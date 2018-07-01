عاجل وحصري..إخضاع جثة الرضيع اللي قالوا مات بسبب الاعتداء الجنسي بشيشاوة للتشريح الطبي ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن جثة الرضيع البالغ من العمر قيد حياته 3 أشهر والتي قيل إنه فارق الحياة نتيجة تعرضه للاغتصاب من الدبر، تم نقلها قبل قليل من يومه الاثنين 16 يوليوز، من المستشفى الإقليمي

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن جثة الرضيع البالغ من العمر قيد حياته 3 أشهر والتي قيل إنه فارق الحياة نتيجة تعرضه للاغتصاب من الدبر، تم نقلها قبل قليل من يومه الاثنين 16 يوليوز، من المستشفى الإقليمي بشيشاوة إلى مستودع الأموات بمدينة مراكش لإخضاعها للتشريح الطبي.

وأكد المصدر ذاته أن نقل جثة الرضيع، جاء لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة، للكشف عن الأسباب الحقيقة الكامنة وراء وفاته، وأيضا للتأكد إن كان بالفعل سقط ضحية عملية اعتداء جنسي.

وأكد ذات المصدر أن فرضية تعرض الرضيع للاعتداء الجنسي، تبقى غير مؤكدة إلى حدود الساعة، مبرزا أن تقرير الخبرة الطبية من شأنه أن يكشف التفاصيل الحقيقة الخاصة بهذه الحالة.





