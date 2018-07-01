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بتاريــخ : 16 يوليوز 2018 / 13:00 حصري..الخبرة الطبية تفضح بنت مسؤول كبير بجماعة العدل والإحسان..والقضية فيها الجنس وافتضاض البكارة (تفاصيل صادمة) | حوادث و حقوق
حصري..الخبرة الطبية تفضح بنت مسؤول كبير بجماعة العدل والإحسان..والقضية فيها الجنس وافتضاض البكارة (تفاصيل صادمة)
في تطور مثير للفتاة القاصر ''د.ش'' ، التي تم اعتقالها أمس الأحد من طرف المصالح الأمنية بمدينة أصيلة رفقة عشيقها (م.ز) بإحدى غرف الإيجار المكتراة بنفس المدينة، اكتشف أن الفتاة غير عازبة وذلك بعد عرضها

شوف تيفي

في تطور مثير للفتاة القاصر "د.ش" ، التي تم اعتقالها أمس الأحد من طرف المصالح الأمنية بمدينة أصيلة رفقة عشيقها (م.ز) بإحدى غرف الإيجار المكتراة بنفس المدينة، اكتشف أن الفتاة غير عازبة وذلك بعد عرضها على الخبرة الطبية .

وحسب مصادر "شوف تيفي" فالفتاة المذكورة البالغة من العمر 15 سنة ، بنت أحد القياديين البارزين بجماعة العدل والإحسان "المحظورة" بالمدينة ، و قد غادرت بيت والديها منذ يوم عاشر يوليوز الجاري، رفقة عشيقها الذي يكبرها بخمس سنوات، والمزداد بمدينة تازة.

يشـــار أن القيادي البارزوالمسؤول الكبير بجماعة العدل والإحسان بمدينته بعدما تغيبت عنه نجلته، تقدم بشكاية حول اختفاء ابنته التي تدرس بالجذع المشترك بإحدى ثانويات مدينة تازة وأسفرت الأبحاث التي قامت بها المصالح الأمنية، إلى اكتشاف مكان تواجدها بمعية عشيقها وهو الشيء الذي سيشكل صدمة كبيرة وسط أتباع الشيخ ياسين بمدينة أصيلة .

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب العدل والإحسان فضيحة بنت قاصر

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