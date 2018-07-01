مجلس المستشارين يعقد جلسة لتقديم تقريري اللجنتين النيابيتين لتقصي الحقائق ﻿

يعقد مجلس المستشارين، غدا الثلاثاء 17 يوليوز، جلسة عامة تخصص لتقديم تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول ''المكتب الوطني المغربي للسياحة'' وتقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول ''ترخيص الحكومة

شوف تيفي

يعقد مجلس المستشارين، غدا الثلاثاء 17 يوليوز، جلسة عامة تخصص لتقديم تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول "المكتب الوطني المغربي للسياحة" وتقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول "ترخيص الحكومة باستيراد النفايات".

وذكر بلاغ للمجلس، اليوم الاثنين، أن هذه الجلسة، التي ستعقد مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، تأتي عملا بأحكام الفصل السابع والستين من الدستور والقانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق.

وأضاف المصدر ذاته، أن مناقشة مضمون تقريري اللجنتين المذكورتين ستتم في الجلسة العامة المبرمجة بعد غد الأربعاء على الساعة العاشرة صباحا.