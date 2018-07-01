فيديو داير ضجة في المغرب كايوثق للحظة تعرض فنانة مغربية لاعتداء خطير على المباشر ﻿

تفاجأ مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي ''إنستغرام'' ليلة أمس الأحد، بتعرض الفنانة الصاعدة كوثر الملقبة بـ ''بسيكوكوين'' لاعتداء خطير على يد أحد الأشخاص خلال قيامها بنشر فيديو مباشر عبر حسابها.

"شوف تيفي"

تفاجأ مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" ليلة أمس الأحد، بتعرض الفنانة الصاعدة كوثر الملقبة بـ "بسيكوكوين" لاعتداء خطير على يد أحد الأشخاص خلال قيامها بنشر فيديو مباشر عبر حسابها.

وتفاعل آلاف النشطاء ومن بينهم مدير أعمال الفنانة، حيث تساءل الجميع عن مصير الفنانة الشابة وإن كانت بالفعل قد تعرضت للاختطاف كما تم تداوله، داعين المقربين منها إلى الخروج عن صمتهم والكشف عن حقيقة واقعة الاختطاف.

ويظهر الفيديو المباشر لحظة تبادل الفنانة للحديث مع متتبعيها عبر فيديو مباشر خلال قيامها بجولة بالشارع العام في وقت متأخر من الليل، قبل أن تتفاجأ بشخص يحاصرها ويحكم السيطرة عليها، بالرغم من صرخاتها ومحاولة الإفلات منه.