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بعد أسبوع على الإختفاء.. مصالح الشرطة بأصيلة تعثر على الفتاة القاصر رفقة عشيقها وهافين

بتاريــخ : 16 يوليوز 2018 / 11:22 بعد أسبوع على الإختفاء.. مصالح الشرطة بأصيلة تعثر على الفتاة القاصر رفقة عشيقها وهافين | حوادث و حقوق
بعد أسبوع على الإختفاء.. مصالح الشرطة بأصيلة تعثر على الفتاة القاصر رفقة عشيقها وهافين
توصلت ''شوف تيفي'' إلى معطيات تفيد أن مصالح الأمن بمدينة أصيلة قد عثرت يوم أمس الأحد على الفتاة القاصر (د ش) رفقة عشيقها (م ز) بإحدى غرف الإيجار المكتراة بنفس المدينة، وذلك بعدما تقدم والد الفتاة القاصر

"شوف تيفي"

 

توصلت "شوف تيفي" إلى معطيات تفيد أن مصالح الأمن بمدينة أصيلة قد عثرت يوم أمس الأحد على الفتاة القاصر (د ش) رفقة عشيقها (م ز) بإحدى غرف الإيجار المكتراة بنفس المدينة، وذلك بعدما تقدم والد الفتاة القاصر (م ش)، نقيب ....، بشكاية حول اختفاء ابنته التي تدرس بالجذع المشترك بإحدى ثانويات مدينة تازة.

وكشفت مصادر "شوف تيفي" أن الفتاة القاصر (15 سنة) التي تم اعتقالها رفقة عشيقها الذي يكبرها بخمسة سنوات، والمزداد بمدينة تازة، قد غادرت بيت والديها منذ يوم عاشر يوليوز الجاري، وهو ما دفع به إلى تقديم شكاية في الموضوع، أسفرت بعد الأبحاث التي قامت بها المصالح الأمنية، إلى اكتشاف مكان تواجدها بمعية زميلها.

‫شوف تيفي

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