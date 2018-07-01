جهة سوس ماسة تضمن مقعدين بالمكتب السياسي الوطني الجديد لحزب البام ﻿

أسفرت نتائج انتخابات المكتب السياسي الجديد لحزب الأصالة والمعاصرة التي أجريت بمناسبة انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني في دورتها الثانية يوم السبت الماضي عن حجز مقعدين لجهة سوس بالمجلس

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أسفرت نتائج انتخابات المكتب السياسي الجديد لحزب الأصالة والمعاصرة التي أجريت بمناسبة انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني في دورتها الثانية يوم السبت الماضي عن حجز مقعدين لجهة سوس بالمجلس الوطني، ويتعلق الأمر بكل من المحامي "عبد اللطيف وهبي"، والخبير المحاسباتي "محمد صلوح"، اللذين فازا بمقعدين في تشكيلة الحزب الجديدة.

وضمن القيادي "وهبي" مقعده بالمجلس الوطني للبام كممثل عن جهة سوس ماسة، بعدما كان قد صعد في الانتخابات الأخيرة التي عرفها المغرب كبرلماني عن دائرة تارودانت الشمالية.

فيما حجز "محمد صلوح" الذي يشغل صفة نائب رئيس منظمة الشبيبة البامية، إثر خوضه لمنافسة قوية ضمن لائحة وطنية للشباب احتل فيها الرتبة الثانية وطنيا، ليظفر بمقعد له بالمكتب السياسي الجديد عقب تولي حكيم بن شماش قيادة حزب الجرار.

يشار أن حكيم بن شماش انتخب أمينا عاما جديدا لحزب "الأصالة والمعاصرة" خلفا لإلياس العماري، الذي تولى قيادة الأمانة العامة منذ بداية سنة 2016.

وجاء انتخاب "بن شماش" عقب انعقاد دورة استثنائية للمجلس الوطني بمدينة سلا في ساعة متأخرة من يوم السبت الماضي.