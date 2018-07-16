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عاجل وبالصورة..من داخل المستشفى..فنانة مغربية كاتطلب من المغاربة يدعيوا معاها

بتاريــخ : 16 يوليوز 2018 / 09:10 عاجل وبالصورة..من داخل المستشفى..فنانة مغربية كاتطلب من المغاربة يدعيوا معاها | ثقافة و فنون
عاجل وبالصورة..من داخل المستشفى..فنانة مغربية كاتطلب من المغاربة يدعيوا معاها
نشرت الفنانة المغربية إيمان الشميطي، قبل قليل من يومه الاثنين 16 يوليوز، صورة لها من داخل إحدى مصحات الدار البيضاء، والتي حلت بها من أجل وضع مولودها الجديد.

''شوف تيفي''

نشرت الفنانة المغربية إيمان الشميطي، قبل قليل من يومه الاثنين 16 يوليوز، صورة لها من داخل إحدى مصحات الدار البيضاء، والتي حلت بها من أجل وضع مولودها الجديد.

وطالبت الفنانة المغربية التي دخلت إلى الشهرة من خلال برناج ''آراب كوت طالنت'' جميع المغاربة بالدعاء معها، وكتبت في تدوينتها: ''يلا أدعو معايا''، وهو ما جعل آلاف النشطاء يتفاعلون معها، متمنين أن تمر الولادة في ظروف جيدة.

تجدر الإشارة إلى أن إيمان الشميطي، وضعت قبل عامين، مولودتها الأولى، قبل أن تفاجئ المغاربة بخبر حملها للمرة الثانية، مباشرة بعد نهاية برنامج ''آراب كوت طالنت''.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي إيمان الشميطي الدار البيضاء الولادة

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