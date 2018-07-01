 إنقاذ نحو 600 مهاجر نيجيري في الصحراء بعد ''طردهم'' من الجزائر ﻿
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إنقاذ نحو 600 مهاجر نيجيري في الصحراء بعد ''طردهم'' من الجزائر

بتاريــخ : 16 يوليوز 2018 / 09:04 إنقاذ نحو 600 مهاجر نيجيري في الصحراء بعد طردهم من الجزائر | دولي
إنقاذ نحو 600 مهاجر نيجيري في الصحراء بعد ''طردهم'' من الجزائر
أفاد مسؤول محلي من النيجر يوم أمس الأحد 15 يوليوز، بأن نحو 600 مهاجر إفريقي ''طردوا'' من الجزائر وتم إنقاذهم في الصحراء، وصلوا منتصف الأسبوع إلى شمال النيجير.

شوف تيفي:

أفاد مسؤول محلي من النيجر يوم أمس الأحد 15 يوليوز، بأن نحو 600 مهاجر إفريقي ''طردوا'' من الجزائر وتم إنقاذهم في الصحراء، وصلوا منتصف الأسبوع إلى شمال النيجير.

وقال مسؤول بلدي في مدينة أكاديز في شمال النيجر والقريبة من الجزائر لـ''فرانس برس'': ''قبل ثلاثة أيام، وصلت دفعة أولى تضم 180 نيجيريا إلى أكاديز، أعقبتها دفعة أخرى تضم 400 أجنبي على الأقل''.

وأشار المسؤول، وفق ذات المصدر، والذي لم يكشف عن هويته إلى ''الظروف المزرية'' التي ''تم التخلي'' فيها عن المهاجرين قرب الحدود مع النيجر.

وأضاف ''وفق شهاداتهم، تم اقتيادهم إلى مقربة من الحدود وتركوا مع كمية ضئيلة من المياه والغذاء.. ثم ''ساروا حوالي خمسين كلم قبل أن يتم إنقاذهم''، وأوضح أن بينهم أطفالا وعددا كبيرا من النساء وصل بعضهم مرضى''.

وتولت السلطات المحلية أمر النيجريين فيما اهتمت منظمة الهجرة الدولية بالأفارقة الآخرين، وفق المسؤول البلدي.

وفي تغريدة نشرها يوم الجمعة 13 يوليوز، أوضح ممثل منظمة الهجرة في النيجر جوزيبي لوبريتي أن وكالته ساعدت 391 مهاجرا من 16 جنسية تركوا على الحدود مع النيجر والجزائر، بينهم مواطنون من ساحل العاج وسنغاليون وغينيون وكاميرونيون.

ومنذ بداية سنة 2018، نفذت منظمة الهجرة 18 عملية إنقاذ على الحدود الجزائرية وأعادت 3 آلاف شخص.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب إنقاذ 600 مهاجر نيجيري الصحراء طردهم الجزائر

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