طقس حار ودرجات الحرارة تترواح بين 40و 46 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الاثنين ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الاثنين ، استمرار الطقس الحار بكل من الجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، فيما سيكون نسبيا حارا داخل البلاد.

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الاثنين ، استمرار الطقس الحار بكل من الجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، فيما سيكون نسبيا حارا داخل البلاد.

كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة بالقرب من السواحل المحيطية وذلك خلال الصباح والليلة الموالية ، فيما ستكون السماء أحيانا غائمة بمرتفعات الأطلس.

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب، إلى صافية عموما بباقي المناطق الأخرى، هذا مع هبوب زوابع رملية محلية بداخل الأقاليم الصحراوية، وبالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

أما الرياح، فستهب معتدلة إلى قوية نوعا ما، شمالية بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة القوة جنوبية بالجنوب الشرقي ، فيما ستكون شمالية إلى غربية بباقي المناطق .

بالنسبة لدرجات الحرارة الدنيا، فستتراوح ما بين 27 و33 درجة بالجنوب الشرقي، وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 و26 درجة بالمنطقة الشرقية، وما بين 15 و20 درجة بباقي المناطق.

أما درجة الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 40 و46 درجة بالجنوب الشرقي، وبشرق الأقاليم الصحراوية، وما بين 35 و40 درجة بالمنطقة الشرقية، وداخل الأقاليم الجنوبية والسهول الغربية للأطلس، وما بين 24 و30 درجة بالمرتفعات، وبالقرب من السواحل، وما بين 28 و34 درجة بباقي المناطق.

بالنسبة للبحر فسيكون قليل الهيجان إلى هائج، وهادئا إلى قليل الهيجان بعد الزوال بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز وما بين طنجة والدار البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين الدار البيضاء والصويرة، وهائجا إلى قوي الهيجان ببباقي المناطق.