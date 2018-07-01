بادرة رائعة..جمعية مغربية تطلق حملة لشراء أضحية العيد للفقراء والمعوزين ﻿

قبل أسابيع من عيد الأضحى، أعلنت جمعية شباب المغرب للتضامن، خلال الأسبوع الجاري، عن إطلاقها حملة للتبرع بأضحية العيد للأسر المعوزة تحت شعار ''نعيدو…ويعيد غيرنا''.

''شوف تيفي''

قبل أسابيع من عيد الأضحى، أعلنت جمعية شباب المغرب للتضامن، خلال الأسبوع الجاري، عن إطلاقها حملة للتبرع بأضحية العيد للأسر المعوزة تحت شعار ''نعيدو…ويعيد غيرنا''.

وأوضحت الجميعة على أنها قررت بعد النجاح الذي عرفته الدورة الأولى، إطلاق حملة التبرع بأضحية العيد للأسر المعوزة في عامها الثاني على التوالي تحت شعار ''نعيدو…ويعيد غيرنا''، والتي سيكون هدفها هذه السنة شراء عشرة أكباش العيد للأسر المعوزة والأرامل.

ودعت جمعية شباب المغرب للتضامن، جميع المحسنين للمساهمة في شراء أضاحي العيد، من أجل إدخال الفرحة لهذه الأسر، ويبدأ مبلغ المساهمة بمائة (100 درهم) تودع في حساب الجمعية.