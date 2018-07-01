خطير...شابان يمتطيان دراجة نارية يرسلان دركيا في حالة حرجة لمستعجلات المستشفى الجهوي بأكادير ﻿

نقل زوال يومه السبت دركي يشتغل بالسد الأمني المتواجد بمنطقة أورير شمال مدينة أكادير لمستعجلات المستشفى الجهوي الحسن الثاني في حالة جد حرجة بعدما تعرض لإعتداء شنيع من طرف شابين يمتطيان دراجة نارية.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

نقل زوال يومه السبت دركي يشتغل بالسد الأمني المتواجد بمنطقة أورير شمال مدينة أكادير لمستعجلات المستشفى الجهوي الحسن الثاني في حالة جد حرجة بعدما تعرض لإعتداء شنيع من طرف شابين يمتطيان دراجة نارية.

وحسب ما أكدته مصادر ''شوف تيفي''، فالحادث راجع إلى إقدام الدركي على توقيف الشابين اللذين كانا قادمين من منطقة تغازوت السياحية في إطار مهامه المعتادة من أجل مراقبة وثائق دراجتهما، وهو ما لم يستسغه المشتبه بهما، ليقدما على الاعتداء على الدركي بشكل وصف بالشنيع، ليلوذا بعدها بالفرار ما خلف إصابته بجروح خطيرة، عجلت بنقله للمستشفى الجهوي الحسن الثاني لتلقي العلاجات الضرورية.

وأضافت ذات المصادر، أن الحادث أسفر عن حالة من الاستنفار القصوى بمحيط منطقة أورير، إذ هرعت لعين المكان مختلف مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية، وتمت عملية مطاردة المعتديين بشكل وصف بالهوليودي أحبط محاولة فرارهما، وجرى توقيفهما، لينقلا نحو مركز الدرك الملكي لتعميق البحث معهما حول حيثيات وملابسات إقدامهما على فعلهما الشنيع.