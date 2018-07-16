فضيحة وبالصورة ..بلاحشمة بلاحيا.. مليكة مزان تتحدث عن ممارسة الجنس فوق السرير الكردي ﻿

في خرجة ميثرة للأمازيغية مليكة مزان المعروفة بجرأتها، كتبت تدوينة أثارت جدلا واسعا مرة أخرى عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة : ''من أرادت أن تكتشف للجنس معناه الآخر، الأرقى، الأنبل

شوف تيفي

في خرجة ميثرة للأمازيغية مليكة مزان المعروفة بجرأتها، كتبت تدوينة أثارت جدلا واسعا مرة أخرى عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة : ''من أرادت أن تكتشف للجنس معناه الآخر، الأرقى، الأنبل .. فلتمارسه في سرير كردي، مع سلاح كتب عليه بحروف كبيرة شجاعة.. صنع في كردستان...''

وسبق أن نشرت مزان، عبر صفحتها بـ ''فيسبوك'' ، صوراَ تظهر فيها وهي تُقبل أيادي جميع مقاتلي ومقاتلات اللواء ''هكار محسن''، التابع للقوات البشمركة العراقية، في إحدى جبهات القتال بإقليم كردستان العراقي.

وجدير بالذكر أن الشاعرة الأمازيغية مليكة مزان، كانت أثارت جدلا واسعا في المغرب بسبب فضائحها المتوالية و عرضها خدمة ''جهاد النكاح'' لصالح عناصر قوات البشمركة، بعد شيوع خبر التحاق عدد كبير من الشابات بصفوف ''تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام'' المسمى إختصارا بـ''داعش''، لتقديم خدمات جنسية لمقاتليه، والذي سمي بـ''جهاد النكاح''.